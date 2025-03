Šéfa liberálov Carneyho za premiéra Kanady vymenujú v piatok

Ottawa 13. marca (TASR) - Nový líder kanadskej Liberálnej strany Mark Carney bude v piatok vymenovaný za 24. kanadského premiéra. Vo funkcii tak po viac ako deviatich rokoch vystrieda Justina Trudeaua. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Bývalý guvernér centrálnej banky Carney (59) tento týždeň vo vnútrostraníckom hlasovaní s prehľadom zvíťazil so ziskom 86 percent hlasov. Po zvolení sľúbil "bezproblémový a rýchly" proces prevzatia moci.



Podľa Reuters Carney funkciu prevezme v búrlivom období, keďže Kanada je v obchodnej vojne so svojím dlhoročným spojencom Spojenými štátmi. Liberálov tiež bude musieť previesť parlamentnými voľbami, ktoré sa musia uskutočniť najneskôr začiatkom októbra.



Napriek čiastočnému polepšeniu v prieskumoch za uplynulého týždne, Carneyho strana podľa stanice CBC News zaostáva za opozičnými konzervatívcami o osem percentuálnych bodov.



Tento týždeň tiež vstúpilo do platnosti 25-percentné clo na dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov. Kanada na tento krok reagovala odvetnými opatreniami. Líder liberálov v stredu vyhlásil, že je "pripravený sadnúť si" s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a rokovať v snahe vyhnúť sa ďalším obchodným sporom.



Agentúra Bloomberg informovala, že Carneyho nový kabinet môže byť výrazne menší ako Trudeauov. Očakáva sa, že nová vláda bude mať 15 až 20 členov. Trudeov kabinet má až 37 vládnych postov.



Carney sľub v piatok zloží v Rideau Hall, sídle generálnej guvernérky Kanady Mary Simonovej. Tá bude bude v mene kráľa Kanady, ktorým je britský panovník Karol III., dohliadať na celý proces.