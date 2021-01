Šéfa libereckej polície Husáka museli náhle hospitalizovať

Podle informací, které mám k dispozici je stav Vladislava Husáka stabilizovaný a věřím, že bude brzy v pořádku! https://t.co/g27bJOX7IQ — Jan Švejdar (@jan_svejdar) January 29, 2021

Praha 29. januára (TASR) - Šéf krajskej polície v českom meste Liberec Vladislav Husák je vo vážnom stave v nemocnici. Informovala o tom v piatok Česká televízia, ktorú citoval internetový spravodajský portál Novinky.cz.Policajný prezident Jan Švejdar to potvrdil s tým, že Husákov stav je stabilizovaný.uviedol Švejdar na sociálnej sieti Twitter.Končiaci riaditeľ libereckej krajskej polície podal v stredu podľa predchádzajúcej dohody so Švejdarom písomnú rezignáciu na riaditeľskú funkciu z dôvodu svojej účasti na sobotňajšej oslave narodenín niekdajšieho vplyvného člena strany ČSSD Petra Bendu v jeho hoteli v Tepliciach.Od februára by mal nastúpiť na útvar policajného vzdelávania. V súčasnej dobe mu plynula dovolenka.Husák tvrdil, že mal v hoteli údajne dohodnuté rokovanie s Milanom Hniličkom a Jiřím Šlégrom o činnosti športovej únie. O pracovnej schôdzke hovorili aj ďalší účastníci stretnutia, ktoré bolo v skutočnosti narodeninovou oslavou. Akcie tohto druhu sú pritom v Česku zakázané vládnymi opatreniami v rámci boja proti šíreniu koronavírusového ochorenia COVID-19.Podľa zdrojov Českého rozhlasu bolo dôvodom Husákovej hospitalizácie vyčerpanie a celková únava. Na večierku sa zúčastnil aj český expremiér Jiří Paroubek, niekdajší hokejista a súčasný člen Rady Českej televízie Jiří Šlégr alebo šéf Národnej športovej agentúry Milan Hnilička (za stranu ANO).Policajný prezident Ján Švejdar kvôli tomu Husáka k 1. februáru odvolal z funkcie libereckého krajského policajného riaditeľa. Švejdar na sociálnych sieťach uviedol, že to považuje za prvý, nie však posledný krok v riešení Husákovej kauzy. Konanie začaté s Husákom môže podľa neho viesť až k prepusteniu zo služby.Pre účasť na podobnej akcii v októbri odstúpil minister zdravotníctva Roman Prymula.Účastníkov demonštrácií proti vládnym opatreniam za nenosenie rúšok a nedodržiavanie rozstupov v minulosti kritizoval aj jeden z účastníkov teplickej oslavy Jiří Paroubek.uviedol český premiér Andrej Babiš. Podľa neho by mal vládny zmocnenec pre šport Milan Hnilička za návštevu hotela v Tepliciach vyvodiť osobné dôsledky.