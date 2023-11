Šéfa múzea prepustili pre obsah súvisiaci s LGBTQ komunitou na výstave

Budapešť 7. novembra (TASR) - Maďarský minister kultúry János Csák v pondelok s okamžitou platnosťou odvolal riaditeľa Maďarského národného múzea v Budapešti Lászlóa L. Simona. Obvinil ho, že nedodržiava kontroverzný zákon, ktorý zakazuje zobrazovanie obsahu LGBTQ neplnoletým.



Kauza sa týka prestížnej medzinárodnej putovnej výstavy World Press Photo prezentovanej v tomto múzeu, ktorej súčasťou je aj päť fotografií členov komunity LGBTQ. S odvolaním na agentúru AP o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Odvolanie Simona, ktorý sa stal riaditeľom múzea na päťročné funkčné obdobie v roku 2021, prišlo po tom, čo minister kultúry koncom októbra rozhodol, že päť fotografií vystavených na výstave WPP porušuje zákon obmedzujúci prístup detí k obsahu, ktorý zobrazuje homosexualitu alebo zmenu pohlavia. Csák preto požiadal riaditeľa, aby zamedzil vstupu maloletých na výstavu.



Múzeum na svojej webovej stránke a pri vchode na výstavu WPP v reakcii na výzvu šéfa rezortu kultúry upozornilo, že fotografie nie sú vhodné pre návštevníkov vo veku do 18 rokov. Simon však súčasne vyhlásil, že múzeum nemá právo na kontrolu osobných dokladov.



Podľa AP Simon, ktorý je členom vládnej strany Fidesz a bol štátnym tajomníkom ministerstva kultúry, v pondelok na Facebooku uviedol, že ani on, ani múzeum úmyselne neporušili zákon o "ochrane detí" z roku 2021. "Beriem na vedomie rozhodnutie, ale nemôžem ho prijať," napísal Simon.



Predmetné fotografie dokumentujú komunitu starších príslušníkov LGBTQ komunity na Filipínach, ktorí spolu žijú celé desaťročia a starajú sa jeden o druhého, keď starnú.



Ministerstvo kultúry vo vyhlásení napísalo, že Simon bol prepustený z dôvodu nedodržiavania zákona a z konania, ktoré mu znemožňuje zostať v tomto pracovnom pomere.



Maďarský parlament 15. júna 2021 schválil návrh vládneho zákona o ochrane pred pedofíliou, ktorý rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírili aj o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi. Kontroverzný zákon stanovuje, že mladí ľudia do 18 rokov nesmú byť v školách vystavovaní "pornografickému obsahu" ani akémukoľvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnej strany "podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu".











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)