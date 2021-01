Šéfa OSN Guterresa zaočkovali proti koronavírusu

New York 29. januára (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres dostal v pondelok večer v New Yorku prvú dávku vakcíny proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19. Informovala o tom v piatok OSN na svojom účte na sociálnej sieti Twitter.



"Som šťastný a vďačný, že som dnes dostal prvú dávku vakcíny proti COVID-19. Musíme pracovať na tom, aby bola vakcína dostupná pre každého a všade. Pred touto pandémiou nebude nikto v bezpečí dovtedy, kým nebudú v bezpečí všetci," uviedol Guterres.



Guterresa (71) zaočkovali v nemocnici v Bronxe. V New Yorku v súčasnosti prebieha očkovanie ľudí vo vekovej kategórii nad 65 rokov, ktorá zahŕňa aj zamestnancov škôl, ľudí v prvej línii, pracovníkov vo verejnej doprave a predavačov v potravinách.



Podľa americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa, ktorá spracováva údaje z medzinárodných organizácií, ako aj federálnych a miestnych úradov, sa od vypuknutia pandémie celosvetovo nakazilo už približne 100,9 milióna ľudí a viac než 2,1 milióna chorobe COVID-19 podľahlo.



USA sú momentálne najpostihnutejšou krajinou; úrady tam evidujú vyše 26 miliónov prípadov infekcie a viac než 442.000 súvisiacich úmrtí.