Šéfa OSN znepokojil zámer KĽDR nepredĺžiť moratórium na jadrové skúšky

New York 1. januára (TASR) - Generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) Antónia Guterresa "hlboko znepokojilo", že Severná Kórea naznačila možnosť pokračovať v jadrových a raketových skúškach. Informoval o tom v stredu v New Yorku hovorca OSN Stéphane Dujarric, píše agentúra DPA.



Guterres sa takto vyjadril po tom, ako Pchjongjang oznámil zámer nepredlžovať moratórium na testovanie medzikontinentálnych rakiet ako aj jadrové skúšky.



Guterres podľa hovorcu naďalej podporuje rokovania, ktoré povedú k úplnému a dokázateľnému odzbrojeniu Kórejského polostrova. Diplomatická cesta je jedinou možnou k udržateľnému mieru, dodal.



Severokórejský vodca Kim Čong-un vyhlásil, že KĽDR nemá dôvod predlžovať moratórium na jadrové skúšky a testy medzikontinentálnych rakiet, keďže Spojené štáty pokračujú v spoločných vojenských cvičeniach s Južnou Kóreou, uvalili nové sankcie a zároveň kladú "gangsterské požiadavky". Informovala o tom v stredu štátna tlačová agentúra KCNA, podľa ktorej to povedal na záver štvordňového zasadania ústredného výboru vládnucej Kórejskej strany práce.



"Nie je dôvod, aby sme jednostranne dodržiavali záväzky," citovala KCNA severokórejského lídra.



Najnovšie Kimove hrozby by mohli zmariť diplomatické úsilie posledných dvoch rokov o vyriešenie sporu o jadrový program Severnej Kórey. V apríli 2018 Kim Čong-un prekvapujúco vyhlásil dočasné pozastavenie jadrových a raketových testov a oznámil uzavretie testovacieho zariadenia.