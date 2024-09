Šéfa polície v Kalkate odvolali po protestoch proti vražde lekárky

Kalkata 17. septembra (TASR) - Úrady v indickej Kalkate odvolali šéfa miestnej polície a dvoch vysokých úradníkov ministerstva zdravotníctva v reakcii na masové demonštrácie proti brutálnemu znásilneniu a vražde lekárky. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Mŕtve zakrvavené telo 31-ročnej lekárky sa našlo v miestnej fakultnej nemocnici 9. augusta a pitva potvrdila, že bola obeťou sexuálneho napadnutia. To vyvolala protesty v celej Indii a opakované štrajky zdravotníkov požadujúcich bezpečnejšie podmienky pre ženy.



Situácia na celoštátnej úrovni sa postupne upokojila s výnimkou Kalkaty, hlavného mesta štátu Západné Bengálsko, kde pokračujú masové demonštrácie. Lekári a zdravotnícky personál tiež na protest poskytujú iba nevyhnutnú starostlivosť a podľa ich hovorcu chcú pokračovať v protestoch až do vyšetrenia prípadu.



Situáciu neupokojila ani rýchla novelizácia trestného zákona v Západnom Bengálsku a schválenie tzv. zákona Aparádžita. Podľa neho sa majú trestať všetky prípady znásilnenia (aj keď obeť prežije) trestom smrti, doteraz to bolo desať rokov väzenia alebo doživotie. Prísnejšie sa má trestať aj zverejnenie identity obete znásilnenia.



V prípade vraždy lekárky doteraz zatkli iba podozrivého občianskeho dobrovoľníka, ktorý mal v nemocnici pomáhať príbuzným pacientov.



Indický najvyšší súd minulý mesiac nariadil národnej pracovnej skupine, aby preskúmala, ako posilniť bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov, pretože brutalita zabitia lekárky "šokovala svedomie národa".



Stalo sa to tiež hlavnou politickou otázkou a podľa analytikov to spôsobilo aj volebný neúspech strany Bharatiya Janata (BJP) indického premiéra Naréndru Módího. BJP je vládnucou stranou na celoštátnej úrovni, ale v Západnom Bengálsku vládne strana Kongres Trinamool (AITC).