Šéfa poľskej akadémie vied sa obáva o akademickú nezávislosť v Poľsku

Varšava 8. apríla (TASR) - Predsedu poľskej akadémie vied Jerzyho Duszynského znepokojuje plán vlády vytvoriť novú veľkú štátnu vedeckú inštitúciu. Obáva sa totiž, že jej zriadenie by mohlo v krajine ohroziť akademickú nezávislosť a posilniť politickú kontrolu nad vedeckým výskumom.



Duszynski svoje obavy predostrel tento týždeň vedúcim jednotlivých ústavov spadajúcich pod záštitu akadémie vied v liste, z ktorého v stredu citovala agentúra AP. Uviedol v ňom, že cíti, že budúcnosť akadémie je ohrozená.



AP pripomenula, že poľská vládna pravicová strana Právo a spravodlivosť (PiS) posilnila - za ostatných vyše päť rokov, čo je pri moci - kontroverznými opatreniami kontrolu vlády nad súdnictvom či médiami.



Poľský minister školstva Przemyslaw Czarnek v utorok potvrdil, že vláda plánuje vytvoriť nový vedecký inštitút. Jeho agenda bude podľa AP v zásade duplikovať aktuálnu činnosť poľskej akadémie vied (PAN).



Czarnek povedal, že nový inštitút by mal začať fungovať v roku 2023, na ktorý pripadá 550. výročie narodenia svetoznámeho poľského astronóma Mikuláša Kopernika, po ktorom bude inštitút aj pomenovaný. Minister dodal, že o podrobnostiach jeho vzniku sa ešte diskutuje a zverejnené budú neskôr. Zároveň však odmietol, že by mala vláda v pláne akýmkoľvek spôsobom zlikvidovať akadémiu vied.



Ľavicovo orientovaní opoziční poslanci v stredu avizovali, že požiadajú o zriadenie osobitnej komisie ktorá by v tomto smere preverila zámery vlády, pričom prisľúbili, že na jej zasadnutiach sa budú môcť zúčastňovať aj vedci a akademici.



"Nemôžeme dovoliť, aby bola Poľská akadémia vied vraždená za zatvorenými dverami," uviedla Agnieszka Dziemianowiczová-Baková z poľskej opozičnej aliancie strán s názvom Ľavica.



Rešpektovaná Poľská akadémia vied (PAN) je financovaná prevažne zo štátnych prostriedkov, zachováva si však veľkú nezávislosť od vlády, uvádza AP.