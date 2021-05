Šéfa proopozičného hnutia Otvorené Rusko zadržali na letisku

Moskva 31. mája (TASR) - Výkonného riaditeľa medzičasom už rozpusteného proopozičného hnutia Otvorené Rusko, Andreja Pivovarova, zadržali v pondelok na letisku Pulkovo v Petrohrade.



Podľa agentúry RIA Novosti to uviedla jeho právnička Jelena Borodinová. Dodala, že o Pivovarovom zadržaní ju informovali jeho kolegovia.



Samotný Pivovarov na svojom konte na sociálnej sieti Telegram napísal, že ho "stiahli rovno z lietadla, keď už začínalo rolovať na štartovaciu dráhu". Dodal, že cestoval na dovolenku, pričom colnicou prešiel normálne, úradníci sa ho na nič nepýtali.



Agentúra Interfax pripomenula, že aktivity troch zahraničných mimovládnych organizácií spojených s Otvoreným Ruskom sú v Rusku nežiaduce, a to na základe rozhodnutia ruskej generálnej prokuratúry z roku 2017.



Všetky tieto organizácie vznikli z iniciatívy bývalého šéfa ropnej spoločnosti Jukos Michaila Chodorkovského a podľa ruskej prokuratúry uskutočňujú v Rusku "špeciálne programy a projekty s cieľom zdiskreditovať výsledky volieb a označiť ich za nelegitímne".



Označenie organizácie za nežiaducu sa v Rusku používa v súlade s legislatívou cielenou na zahraničné organizácie obvinené zo zasahovania do tamojšej politiky. Takýmto označením úrady Otvorenému Rusku v roku 2017 prakticky zakázali činnosť.



Aktivisti z tejto skupiny však vo svojej práci pokračovali naďalej pod rovnakým názvom, ale ako iný právny subjekt, aby sa tak uchránili pred trestným stíhaním.



Pred niekoľkými dňami však Otvorené Rusko oznámilo svoje samorozpustenie. Vysvetlilo, že ukončilo svoju činnosť v krajine, aby tak chránilo svojich členov pred možným trestným stíhaním a hrozbou uväznenia.