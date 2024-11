Šéfa WHO v Brazílii hospitalizovali

Sao Paulo 21. novembra (TASR) — Generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa hospitalizovali v nemocnici Samaritano Barra da Tijuca v druhom najväčšom brazílskom meste Rio de Janeiro. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry Reuters odvolávajúcej sa na spravodajský portál O Globo.



Tedrosa previezli do nemocnicu s príznakmi zápalu vnútorného ucha a vysokým krvným tlakom. Stalo sa tak už v pondelok popoludní počas podujatia v Múzeu moderného umenia.



Šéfa WHO vyšetrili zdravotníci a dostal liek na vysoký krvný tlak. Po tom, ako sa jeho stav stabilizoval, ho z nemocnice prepustili.



V Brazílii sa 59-ročný Tedros zúčastnil na summite skupiny G20.