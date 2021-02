Šefčovič a Gove: EÚ a Británia nechcú v Severnom Írsku nijaké napätie

Brusel 12. februára (TASR) - Európska únia a Británia vyvinú maximálne úsilie, aby predišli akémukoľvek napätiu v Severnom Írsku. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča a šéfa úradu britskej vlády Michaela Gova pre médiá po ich štvrtkových rokovaniach v Londýne.



Šefčovič a Gove sú spolupredsedovia Rady pre partnerstvo, ktorá vznikla na základe dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. V Londýne sa stretli, aby pripravili podklady pre nadchádzajúce zasadnutie Spoločného výbor pre implementáciu protokolu o Írsku a Severnom Írsku.



Obaja spolupredsedovia vo vyhlásení pre médiá, ktoré predložili vo štvrtok neskoro večer, opätovne potvrdzujú plné odhodlanie oboch strán dodržiavať Veľkopiatkovú dohodu a výhody mierového procesu na írskom ostrove, ako aj udržiavanie stability, a chcú zabrániť narušeniu každodenného života obyvateľov Severného Írska a zavedeniu tvrdých hraníc medzi Írskom a britskou provinciou Severné Írsko.



Šefčovič a Gove pripomenuli, že sa zintenzívni práca špecializovaného výboru pre protokol o Írsku a Severnom Írsku s cieľom vyriešiť všetky zostávajúce problémy a nájsť praktické riešenia, ktoré by fungovali v praxi. Zároveň prisľúbili podporiť prácu tohto výboru zapojením aj predstaviteľov obchodných skupín a občianskej spoločnosti v Severnom Írsku.



Zasadnutie spoločného výboru by sa podľa ich vyhlásenia mala uskutočniť najneskôr do 24. februára.



Veľká Británia opustila colnú úniu a jednotný trh Európskej únie 31. decembra 2020 skončením tzv. prechodného obdobia. Britská provincia Severné Írsko je však aj naďalej súčasťou colnej únie a jednotného trhu, čo je zakotvené v osobitnom protokole v dohode o brexite.



To v praxi znamená kontroly tovarov prichádzajúcich do tejto britskej provincie zo zvyšku Británie, čo kritizujú unionisti, prívrženci udržania Severného Írska pod britskou korunou, a žiadajú o zrušenie protokolu, ktorý je nedeliteľnou súčasťou dohody o brexite.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)