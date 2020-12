Šefčovič a Gove rokujú v Bruseli o implementácii dohody o brexite

Brusel/Londýn 7. decembra (TASR) - V pondelok sa v Bruseli uskutočnilo ďalšie zo stretnutí spoločného výboru Európskej únie a Spojeného kráľovstva pre implementáciu dohody o brexite, na ktorom podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy Maroš Šefčovič privítal britského spolupredsedu tohto výboru Michaela Gova. Uviedla to tlačová agentúra Reuters.



Výsledok ich rokovaní sa očakáva v priebehu popoludnia. Predmetom debát je plnenie dohody o vystúpení Británie z EÚ - vrátane citlivých aspektov protokolu o Írskej republike a provincii Severné Írsko, ktorý aj po brexite predpokladá voľný tok tovaru a služieb medzi Írskom a Severným Írskom.



"Tvrdo pracujeme na tom, aby sme zabezpečili, že dohoda bude plne funkčná 1. januára 2021," uviedol Šefčovič pred začiatkom rokovaní.



EÚ je znepokojená britským zákonom o vnútornom trhu, ktorý umožní vláde z Londýna zrušiť niektoré ustanovenie dohody o brexite. Únia tvrdí, že ide o dohodu s medzinárodnou platnosťou a Británia by tým pošliapala medzinárodné právo.



Sporný zákon, ktorého cieľom je chrániť vnútorný obchod v Británii po brexite, bude v pondelok prerokúvaný v britskom parlamente. Tento právny akt obsahuje doložky, ktoré sú podľa britskej vlády nevyhnutné na ochranu citlivého postavenia Severného Írska ako súčasti Spojeného kráľovstva, ktoré by však podľa výkladu Európskej únie porušovali medzinárodné právo.



V článku 5 dohody o brexite sa ustanovuje, že EÚ a Spojené kráľovstvo prijmú všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie splnenia povinností vyplývajúcich z tejto dohody a zdržia sa akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie týchto cieľov. Obe strany sú povinné v dobrej viere spolupracovať pri plnení úloh vyplývajúcich z dohody o vystúpení.



Po odchode z EÚ, ktorý sa uskutočnil k 31. januáru tohto roku, Británia pristúpila na prechodné obdobie platné do 31. decembra. Počas neho bude krajina aj naďalej rešpektovať európske pravidlá a zároveň "zmierni šok" z brexitu a umožní firmám a ľuďom z oboch strán lepšie sa pripraviť na novú situáciu.



Obe strany mali zároveň toto obdobie využiť na dosiahnutie dohody o svojich budúcich vzťahoch, najmä v oblasti obchodu. Ak EÚ a Spojené kráľovstvo novú dohodu v najbližších dňoch nepodpíšu, po 1. januári 2021 sa ich obchodné vzťahy budú riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).





Spravodajca TASR Jaromír Novak