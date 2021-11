Šefčovič a švajčiarsky diplomat riešia novú inštitucionálnu dohodu

Brusel 15. novembra (TASR) - V pondelok na oficiálnu návštevu Bruselu zavítal šéf švajčiarskej diplomacie Ignazio Cassis. Jeho rokovania s podpredsedom Európskej komisie (EK) Marošom Šefčovičom sú zamerané na možnosti začatia rozhovorov o novej inštitucionálnej dohode medzi EÚ a Švajčiarskom a politického dialógu na vysokej úrovni.



K pondelňajšiemu stretnutiu dochádza takmer šesť mesiacov po tom, ako Švajčiarsko vycúvalo z rokovaní o novej inštitucionálnej dohode s EÚ. Pre Šefčoviča to nebude prvé stretnutie s predstaviteľmi Švajčiarska. Už v septembri sa v Bruseli stretol s delegáciu švajčiarskych poslancov a so štátnou tajomníčkou švajčiarskeho ministerstva zahraničných vecí Liviou Leu Agostiovou.



Týždenník Politico pri tejto príležitosti pripomenul, že vzťahy medzi EÚ a Švajčiarskom sa riadia súborom bilaterálnych dohôd zavedených po tom, ako Švajčiari v referende z roku 1992 odmietli členstvo v Európskom hospodárskom priestore (EHP).



EÚ, ktorá nikdy nebola spokojná s týmto stavom, si už dlhší čas praje súbor dohôd aktualizovať a dať mu udržateľnejší základ. Avšak švajčiarska strana sa po takmer siedmich rokoch rokovaní v máji tohto roka z rozhovorov stiahla. Šefčovič má dať rokovaniam s Bernom "druhý dych".



Švajčiarsko vníma vo vzťahu k EÚ tri základné problémy: pravidlá EÚ o štátnej pomoci a tiež dva prvky oblasti slobody pohybu – ochranu pred "platovým dumpingom" vzhľadom na vyššie mzdy vo Švajčiarsku a zosúladenie so smernicou EÚ o právach občanov z roku 2004, ktorá by imigrantom usadeným v Únii umožnila prístup k švajčiarskemu systému sociálneho zabezpečenia.



Cassis však podľa Politico prišiel v pondelok do Bruselu s jedným konkrétnym ústupkom – švajčiarsky federálny parlament koncom septembra súhlasil s uvoľnením vyše 1,2 miliardy eur z kohéznych fondov pre chudobnejšie krajiny EÚ. Toto gesto dobrej vôle má odblokovať prístup Švajčiarska k programu Horizon Europe, ktorý je vlajkovou loďou Únie v oblasti výskumu a inovácií.



Okrem toho sú EÚ a Švajčiarsko veľmi blízki obchodní partneri. Švajčiarsko je štvrtým najväčším obchodným partnerom EÚ po USA, Číne a Spojenom kráľovstve, zatiaľ čo Únia je hlavným obchodným partnerom Švajčiarska. Približne 1,4 milióna občanov EÚ žije v 8,5-miliónovom Švajčiarsku, pričom okolo 340.000 ľudí z krajín EÚ dochádza pravidelne za prácou do Švajčiarska.