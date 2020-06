Šefčovič: Bez dohody o brexite nebude dohoda o budúcich vzťahoch

Brusel 12. júna (TASR) - Bez vykonania riadnej dohody o brexite nebude možné dohodnúť sa na budúcich vzťahoch s britskou stranou. Uviedol to v piatok podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič, ktorý je spolupredsedom v spoločnom výbore EÚ a Spojeného kráľovstva dohliadajúcom na vykonávanie dohody o brexite.



Šefčovič v správe pre médiá uviedol, že na piatkových rokovaniach sa zúčastnil hlavný vyjednávač EK pre pobrexitové rokovania Michel Barnier, zástupcovia 15 členských štátov EÚ a britský tím vyjednávačov, ktorému sa poďakoval za konštruktívny prístup.



"Stretnutie sa konalo v dobrej atmosfére a som rád, že na konci diskusií sme dospeli aj k pozitívnym výsledkom, ktoré by podľa môjho názoru mohli pripraviť cestu pre riadne vykonávanie dohody o brexite," opísal situáciu Šefčovič.



Zdôraznil, že úplné a včasné vykonávanie dohody o brexite je nevyhnutné pre budovanie vzájomnej dôvery medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a základom pre budúce vzťahy medzi Bruselom a Londýnom. Rokovania o podobe budúcich vzťahoch by sa mali ukončiť do 31. decembra tohto roka.



"Stretnutie bolo príležitosťou na zhodnotenie pokroku dosiahnutého od poslednej schôdze spoločného výboru koncom marca. A na identifikáciu zostávajúcich ťažkosti, ktoré je potrebné doriešiť," opísal situáciu slovenský eurokomisár. Pripomenul, že od posledného zasadnutia začalo pracovať päť zo šiestich špecializovaných výborov plánovaných podľa dohody o brexite. Tie sa týkajú: práv občanov; protokolu o hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom; finančných ustanovení; protokolu o štatúte Gibraltáru a protokolu o výsostných vojenských základniach Spojeného kráľovstva na Cypre.



Podľa jeho slov zvyšných šesť mesiacov, ktoré sú k dispozícii počas prechodného obdobia, musia obe strany využiť na dokončenie zvyšnej práce, čo sa týka najmä protokolu o hraničnom režime medzi Írskom a Severným Írskom.



"Okno príležitostí na zavedenie opatrení na zabezpečenie toho, aby tento protokol mohol fungovať podľa stanoveného plánu, k 1. januáru 2021, sa rýchlo uzatvára," upozornil Šefčovič. Uviedol, že britská vláda v máji zverejnila dokument, v ktorom stanovila prístup k plneniu svojich záväzkov uvedených v tomto protokole, čo EÚ privítala, avšak podľa Bruselu tento dokument neposkytuje dostatočné podrobnosti.



Šefčovič odkázal, že od 1. januára 2021 bude Spojené kráľovstvo musieť "prísne a účinne" spĺňať všetky požiadavky protokolu, čo zahŕňa aj kontroly tovaru, ktorý vstupuje do Severného Írska z Veľkej Británie. Z pohľadu Bruselu to znamená uplatňovanie pravidiel EÚ o colnej a sanitárnej a fytosanitárnej ochrane.



Podpredseda EK uviedol, že ministrovi Davidovi Goveovi, ktorý viedol britský tím vyjednávačov, jasne pripomenul, že iba riadne a efektívne vykonávanie dohodnutých právnych záväzkov v protokole o Írsku a Severnom Írsku môže zabezpečiť trvalý mier a stabilitu medzi komunitami na írskom ostrove, zaistiť dodržiavanie Veľkonočnej dohody vo všetkých jej aspektoch a zároveň zachovať aj jednotný trh EÚ.



Šefčovič vyzdvihol skutočnosť, že už 3,1 milióna občanov členských krajín EÚ s bydliskom v Spojenom kráľovstve získalo možnosť pobytu v tejto krajine. Dodal, že EÚ starostlivo monitoruje situáciu svojich občanov, ktorí majú ťažkosti s digitálnym prihlasovaním sa na trvalý pobyt v Británii.



"Je dôležité, aby občania EÚ s bydliskom v Spojenom kráľovstve mali v týchto ťažkých časoch prístup k sociálnym dávkam v súlade s príslušnými pravidlami EÚ. Tieto pravidlá sa ešte stále vzťahujú aj na Spojené kráľovstvo," odkázal Šefčovič.