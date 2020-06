Šefčovič: EÚ ponúka Británii možnosť predĺženia prechodného obdobia

Brusel 12. júna (TASR) - Európska únia je aj naďalej otvorená možnosti predĺženia prechodného obdobia, počas ktorého sa má so Spojeným kráľovstvom dohodnúť na podobe budúcich vzťahov. Uviedol to v piatok v Bruseli podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič po skončení druhého pracovného zasadnutia spoločného výboru EÚ a Spojeného kráľovstva dohliadajúceho na vykonávanie dohody o brexite.



Šefčovič, ktorý je spolupredsedom spoločného výboru - spolu s hlavným vyjednávačom EK Michelom Barnierom -, v správe pre médiá tiež uviedol, že britská strana o možnosti predĺženia prechodného obdobia, ktoré vyprší 31. decembra, neuvažuje.



"Michael Gove mi potvrdil, že Spojené kráľovstvo nebude uvažovať o predĺžení prechodného obdobia," uviedol s odkazom na vedúceho úradu britskej vlády Michaela Govea, ktorý má na starosti brexit.



Gove krátko predtým rovnakú informáciu zverejnil na svojom účte na Twitteri.



"Z našej strany som vzal na vedomie stanovisko Spojeného kráľovstva k tejto otázke a vyhlásil - ako to už urobila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová -, že EÚ je naďalej takémuto predĺženiu otvorená," dodal Šefčovič.



Slovenský eurokomisár spresnil, že v tejto súvislosti sa Goveom dohodli na urýchlení vykonávania dohody o brexite, a doplnil, že v poradí tretie pracovné zasadnutie spoločného výboru bude začiatkom septembra. Dovtedy však budú pokračovať v práci špecializované výbory zaoberajúce sa konkrétnymi podrobnosťami dohody o brexite, pričom najcitlivejšie je vnímaný špeciálny výbor zaoberajúci sa protokolom o hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom.