Šefčovič: Briti sa musia zdržať jednostranných krokov

Brusel/Londýn 9. júna (TASR) - V Londýne v stredu zasadal Spoločný výboru EÚ a Británie pre implementáciu dohody o brexite, ktorého spolupredsedami sú britský vyjednávač pre brexit David Frost a podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy Maroš Šefčovič.



Podľa tlačovej správy delegácie Spojeného kráľovstva pri EÚ Frost a Šefčovič ocenili rozsiahle technické diskusie, ktoré už prebehli o protokole o Írsku a Severnom Írsku, ktorý je súčasťou dohody o brexite. Šefčovič podľa tlačovej agentúry AFP uviedol, že trpezlivosť Bruselu s Londýnom slabne pre nepresadzovanie kontrol tovaru smerujúceho z kontinentálnej Británie do Severného Írska.



"Môžem povedať, že sme na križovatke našich vzťahov. Je potrebné obnoviť dôveru, ktorá by mala byť jadrom všetkých vzťahov," uviedol slovenský eurokomisár počas tlačovej konferencie v Londýne. A upozornil, že ak by britská vláda v nasledujúcich týždňoch prijala ďalšie jednostranné opatrenia, Únia nezaváha a zareaguje "rýchlo, rázne a rozhodne". Či už v podobe ďalších právnych krokov, arbitráže alebo iných odvetných opatrení vrátane zavedenia ciel. "Nechceme však, aby sa to stalo. Ešte nie je neskoro," odkázal.



Londýn na svojej strane tvrdí, že už prijal rozsiahle opatrenia v prospech implementácie uvedeného protokolu, a to tak zo strany britskej vlády, výkonnej moci v provincii Severné Írsko, ako aj zo strany podnikov z celej Británie.



Spojené kráľovstvo zopakovalo svoj trvalý záväzok pre konštruktívnu spoluprácu s cieľom nájsť riešenia, ktoré zabezpečia, aby protokol fungoval spôsobom, ktorý zabezpečí Veľkopiatkovú dohodu z roku 1998 vo všetkých jej rozmeroch, minimalizujú vplyv dohody o brexite na každodenný život ľudí v Severnom Írsku a zachovajú integritu jednotného trhu EÚ.



Britská strana vyjadrila znepokojenie nad tým, že v mnohých oblastiach nebol dosiahnutý pokrok. Týka sa to najmä fytosanitárnych a veterinárnych opatrení, znižovania a odstraňovania záťaže pre obchodníkov s agropotravinárskymi výrobkami, ktorí prepravujú tovar do Severného Írska, zákazu dovozu čerstvého mletého mäsa alebo iných fytosanitárnych komodít do provincie a tiež prepravy domácich zvierat z Británie do Severného Írska.



Londýn kritizuje aj uplatňovanie colných kvót na tovar vstupujúci do Severného Írska vrátane ocele a prepravu poštových balíkov z Británie do tejto provincie.



V oblastiach, kde zatiaľ nebol dosiahnutý pokrok v rokovaniach, britská strana očakáva od EÚ ďalšie návrhy. Ide najmä o dodávky liekov do Severného Írska, schvaľovacie procesy pre vysoko rizikové rastliny určené na vývoz do EÚ zo Severného Írska a tiež pohyby hospodárskych zvierat medzi Britániou a Severným Írskom.



Londýn ocenil, že k určitému pokroku došlo vo viacerých oblastiach: vstup pre vodiace a asistenčné psy vstupujúce do Severného Írska z Británie; prístup EÚ k britským colným IT systémom a databázam; vyjasnenie a zdokonalenie procesu prideľovania registračných a identifikačných čísel pre hospodárske subjekty, ktoré obchodujú v Severnom Írsku; stanovenie základu, na ktorom môžu mať severoírske podniky dovážajúce ojazdené vozidlá z Británie výhody z programov DPH či implementácia vývozných a tranzitných transeurópskych systémov v Severnom Írsku.



Frost a Šefčovič diskutovali aj o prebiehajúcej implementácii práv občanov v prípade osôb, na ktoré sa vzťahuje dohoda o brexite.



Britská vláda tvrdí, že už uzavrela päť miliónov žiadostí zo strany občanov krajín EÚ, zdôraznila svoje odhodlanie rešpektovať práva občanov EÚ a vyzvala Úniu a jej členské štáty, aby rovnako postupovali v prípade občanov Spojeného kráľovstva na jej území.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)