Šefčovič: České predsedníctvo bolo férové

Brusel 14. decembra (TASR) - České predsedníctvo v Rade EÚ v druhom polroku 2022 charakterizovala férovosť, vysoké nasadenie a osobná zaangažovanosť ministrov pre európsku agendu. Týmito slovami ocenil podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič končiace sa české predsedníctvo, informuje spravodajca TASR.



Šefčovič ako podpredseda EK zastupoval exekutívu EÚ na zasadnutiach Rady EÚ pre všeobecné záležitosti, kde za posledný polrok ako s predstaviteľom predsedníckej krajiny rokoval s českým ministrom pre európske záležitosti Mikulášom Bekom.



Bek v utorok (13. decembra) novinárom v Bruseli pripomenul, že je to posledné zasadnutie Rady ministrov pod jeho vedením. Šefčovič následne ocenil, že české predsedníctvo vždy konalo férovo a v rámci rokovaní sa vždy snažilo dosiahnuť kompromis.



"V prvom rade treba oceniť, ako sa české predsedníctvo postavilo k mnohým výzvam. Čo týždeň, to nová výzva a nový problém, s ktorým sa predsedníctvo úspešne vyrovnalo," opísal situáciu Šefčovič.



Za najvýznamnejšie považuje množstvo mimoriadnych stretnutí ministrov pre energetiku, ktorí sa snažili utlmiť vplyv vysokých cien energií na domácností a priemysel.



"Občania a podniky by boli v oveľa zložitejšej situácii, keby české predsedníctvo nebolo také dynamické a asertívne v riešení všetkých tém spojených s energetickou krízou a keby tak úzko nespolupracovalo s Európskou komisiou," vysvetlil.



Druhá dôležitá oblasť, pri ktorej slovenský eurokomisár spolupracoval s Bekom, bola Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE). Obaja sa zúčastnili na záverečných fázach konferencie a v novembri aj na stretnutí s občanmi pri vysvetlení toho, ako chcú inštitúcie EÚ naložiť s odporúčaniami európskych občanov.



V tejto oblasti podľa Šefčoviča Česká republika pôsobila férovo, odprezentovala všetky argumenty za aj proti, vrátane citlivých tém, ako je otázka otvárania základných zmlúv o EÚ.



Šefčovič rovnako ocenil, že summit zameraný na koncepciu Európskeho politického spoločenstva a výsledky tohto podujatia rozptýlili obavy mnohých lídrov EÚ o tomto projekte.



"V rozhovoroch, ktoré som mal, viacerí lídri povedali, že to bolo práve české predsedníctvo, pohostinnosť a časový priestor na bilaterálne stretnutia, ktoré dodali prvému stretnutiu ten potrebný náboj, energiu a európsku jednotu," poznamenal Šefčovič.



Vyjadril tiež nádej, že ešte počas českého predsedníctva sa podarí dosiahnuť krajinám EÚ aj dohodu na balíku energetických opatrení, ktorý zaistí stabilitu cien plynu a elektriny a zároveň aj dostatok energie v nadchádzajúcich rokoch.