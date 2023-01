Šefčovič: EÚ a Británia by mali spolupracovať konštruktívnejšie

Brusel 16. januára (TASR) - Podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič, minister zahraničných vecí Spojeného kráľovstva James Cleverly a minister pre Severné Írsko Chris Heaton-Harris v pondelok prostredníctvom videokonferencie zhodnotili práce na protokole o Írsku/Severnom Írsku. Šefčovič to uviedol v rozhovore pre TASR.



Podľa jeho slov diskutovali o situácii za posledné dva roky a o potrebe nájsť riešenia, aby komplexne riešili problémy všetkých komunít v Severnom Írsku.



"Po nástupe novej britskej vlády a premiéra Rishiho Sunaka ide o diametrálne odlišný tón. Cítiť pozitívnejší prístup k rokovaniam. To nám umožnilo, aby sme sa na všetky otvorené otázky a na následky uplatňovania írskeho protokolu, ktoré boli ťažko predvídateľné, mohli opätovne pozrieť už ako partneri a nie ako súperi," zhodnotil rokovania.



Slovenský eurokomisár vyjadril nádej, že atmosféra rokovaní sa zachová. Ocenil, že obe strany minulý týždeň dosiahli prielom v dohode o prístupe európskych expertov k britským dátam o obchode medzi Veľkou Britániou a Severným Írskom.



"Toto nám do veľkej miery umožní, aby sme na diaľku chránili spoločný európsky trh. Lebo cez počítačové siete uvidíme obchodné výmeny, aké tovary sa prepravujú z Británie v podstate na územie jednotného trhu EÚ, ku ktorému prístup získalo aj Severné Írsko," vysvetlil.



Dohoda otvára priestor pre ďalšiu spoluprácu a rokovacie tímy preskúmajú priestor na hľadanie ďalších spoločných riešení.



"Aby sme ukončili sériu jednostranných krokov britskej strany, ktoré do veľkej miery vnášali napätie do vzťahov EÚ s Britániou," dodal.



Šefčovič spresnil, že oba tímy každý týždeň vyhodnocujú dosiahnutý pokrok a vyjadril nádej, že sa podarí nájsť riešenie pre všetky sporné body medzi Bruselom a Londýnom.



"Bol by už najvyšší čas, lebo EÚ a Spojené kráľovstvo budú naveky susedmi. Sme najväčšími obchodnými partnermi a strategickými spojencami. Vidieť to aj pri pomoci Ukrajine vystavenej ruskej agresii, máme spoločné názory na mnoho tém, od boja s klimatickými zmenami cez ľudské práva až po spoluprácu s rozvojovým svetom," povedal Šefčovič. Partneri na takejto úrovni by sa podľa neho mali posunúť do novej etapy konštruktívnejšej spolupráce.