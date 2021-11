Šefčovič: EÚ a Británia musia riešiť problémy zo Severného Írska

Brusel 19. novembra (TASR) - EÚ a Spojené kráľovstvo musia riešiť problémy, ktoré nastolili zainteresované strany zo Severného Írska. Po rokovaniach s britským vyjednávačom pre brexit Davidom Frostom v Bruseli to v piatok uviedol podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič.



Išlo už o piate takéto stretnutie od 13. októbra, keď Európska komisia predložila Londýnu balíku riešení s cieľom uľahčiť implementáciu dohody o brexite a posilniť stabilitu a predvídateľnosť pre ľudí a podniky v Severnom Írsku.



Slovenský komisár zdôraznil, že je v rámci rokovaní medzi EÚ a Britániou potrebné prejsť na režim orientovaný na výsledky a riešiť problémy, ktoré nastolili zainteresované strany zo Severného Írska. To podľa jeho slov platí najmä pre nepretržité dlhodobé dodávky liekov z Veľkej Británie do Severného Írska. Privítal pokrok, ktorý bol v tejto veci dosiahnutý v priebehu týždňa a dodal, že treba ukázať dostatok politickej vôle a doriešiť túto zásadnú otázku.



V oblasti ciel podľa neho došlo k počiatočnému užitočnému zapojeniu na technickej úrovni a vyzval na pokračovanie diskusií, ktorých cieľom je výrazne obmedziť a zjednodušiť colný režim, nie ho odstrániť.



"Zároveň vyzývame vládu Spojeného kráľovstva, aby v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych kontrol urobila jasný ústretový krok a aby oplatila veľké gesto, ktoré urobila EÚ. Riešenie navrhované Úniou by viedlo k veľmi výraznému zjednodušeniu certifikácie a zníženiu kontrol, keď kontroly pôvodu a fyzické kontroly by sa znížili približne o 80 percent v porovnaní s kontrolami, ktoré sa v súčasnosti vyžadujú," uviedol Šefčovič.



Obaja vyjednávači sa podľa jeho slov opätovne stretnú na ďalšom kole rokovaní, ktoré sa uskutoční už na budúci týždeň v Londýne.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)