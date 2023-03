Šefčovič: EÚ a Británia podpísali Windsorský rámec o Severnom Írsku

Londýn 24. marca (TASR) - Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a britský minister zahraničných vecí James Cleverly podpísali v piatok v Londýne takzvaný Windsorský rámec, ktorý má v pobrexitovom usporiadaní uľahčiť tok tovarov medzi Severným Írskom a Veľkou Britániou. Podpis dohody oznámil Šefčovič na sociálnej sieti Twitter, informuje TASR.



"Ľudia v Severnom Írsku budú mať prospech z trvalej istoty. Európska únia a Británia naplno využijú potenciál Dohody o obchode a spolupráci," zhodnotil Šefčovič v príspevku.



Podľa Cleverlyho, ktorého citovala stanica BBC, sa rokovania o Windsorskom rámci niesli "v duchu priateľstva a spolupráce". Ako pokračoval, výsledná dohoda bude chrániť jednotný trh EÚ, vnútorný trh Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a tiež výsledky Veľkopiatkovej dohody, ktorá v roku 1998 ukončila tri desaťročia trvajúce krviprelievanie v Severnom Írsku.



Takzvanú Stormontskú brzdu, ktorá je kľúčovou časťou Windsorského rámca, schválila britská Dolná snemovňa v stredu, aj napriek odporu najväčšej unionistickej strany v provincii – Demokratickej unionistickej strany (DUP) – a niektorých poslancov britskej Konzervatívnej strany vrátane bývalých premiérov Borisa Johnsona a Liz Trussovej.



Cieľom zrevidovanej dohody je zabezpečiť hladký tok tovarov medzi Severným Írskom a Írskou republikou, ktorá je členom Európskej únie, a tiež medzi Severným Írskom a Veľkou Britániou. Brzda poskytuje Severnému Írsku širšie možnosti rozhodnúť sa, či v budúcnosti prijme nové právne predpisy Európskej únie. Konkrétne umožní Británii neakceptovať novú európsku legislatívu pre Severné Írsko v prípade, že o to požiada tretina poslancov v regionálnom parlamente. Strane DUP sa však nepáči, že táto možnosť sa nevzťahuje aj na súčasnú legislatívu EÚ.



Tvrdšia hranica medzi Severným Írskom a Írskom by mohla podľa pozorovateľov podkopať Veľkopiatkovú dohodu. Spojené štáty varovali, že ohrozenie tejto dohody by mohlo negatívne ovplyvniť obchodné vzťahy medzi USA a Britániou.