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Šefčovič: EÚ chce chrániť automobilový priemysel pred konkurenciou
V rámci dohody s Čínou sa EÚ podľa neho dohodla na kvóte 350.000 hybridných, plug-in hybridných a mild-hybridných vozidiel, ktoré budú môcť prichádzať na európsky trh.
Autor TASR
Brusel 11. novembra (TASR) - Európska únia chce vytvoriť priestor pre európske automobilky, aby dokázali reagovať na rastúcu konkurenciu z Číny a ponúkali vozidlá s porovnateľnou cenou a kvalitou. Cieľom prijatých opatrení nie je nútiť spotrebiteľov kupovať drahšie elektrické autá, ale posilniť konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu. Uviedol to eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.
„Cieľom týchto opatrení nie je to, aby sme nútili Európanov kupovať drahé elektrické autá, ale aby sme dali európskym automobilkám čas vysporiadať sa s touto obrovskou vlnou, ktorú jednoducho nezachytili včas, a prísť s adekvátnou kvalitou a cenou,“ povedal Šefčovič.
V rámci dohody s Čínou sa EÚ podľa neho dohodla na kvóte 350.000 hybridných, plug-in hybridných a mild-hybridných vozidiel, ktoré budú môcť prichádzať na európsky trh. Kvóta sa má každoročne zvyšovať o šesť percent. Bez prijatia tohto opatrenia mohlo podľa odhadov do EÚ tento rok prísť 800.000 takýchto vozidiel, budúci rok 1,2 milióna a v treťom roku 1,5 milióna áut.
„Keď to zhruba zrátame, tak sme zabránili prílevu 4,5 milióna áut z Číny do Európskej únie,“ uviedol eurokomisár. Opatrenie má podľa neho vytvoriť priestor pre európskych výrobcov, aby uviedli na trh nové modely a posilnili svoju konkurencieschopnosť.
Eurokomisár zároveň upozornil na závislosť európskeho priemyslu od dodávok vzácnych zemín a permanentných magnetov z Číny. Európskej komisii sa podľa neho podarilo dosiahnuť dohodu o rýchlejšom vybavovaní exportných licencií potrebných na dovoz týchto surovín.
Súčasťou rokovaní bolo aj zníženie ciel na sedem colných položiek vrátane automobilových súčiastok. Clá sa podľa Šefčoviča podarilo znížiť na nulu, čo má predstavovať úsporu 226 miliónov eur.
Eurokomisár zároveň zdôraznil potrebu ochrany európskeho oceliarskeho priemyslu. EÚ znížila dovozné kvóty na oceľ o 47 percent. Opatrenie sa dotklo aj krajín, s ktorými má Únia uzatvorené dohody o voľnom obchode.
Podľa Šefčoviča už opatrenia prinášajú výsledky. Oceliarsky priemysel očakáva ešte v tomto roku investície vo výške šiestich miliárd eur. Kapacita európskeho oceliarskeho priemyslu by mala po prvýkrát od roku 2013 vzrásť, a to o desať miliónov ton. Opatrenia majú zároveň prispieť k ochrane pracovných miest približne 80.000 ľudí.
Eurokomisár sa vyjadril aj k obchodným vzťahom EÚ s ďalšími partnermi. Únia podľa neho zrýchlila rokovania o obchodných dohodách a snaží sa rozširovať prístup európskych podnikov na zahraničné trhy. Spomenul dohody s krajinami združenými v juhoamerickom zoskupení Mercosur, Indiou, Indonéziou a Austráliou. Únia zároveň pracuje na obchodných rokovaniach s Filipínami a Thajskom.
Dôležitosť obchodných vzťahov zdôvodnil aj tým, že takmer polovica hrubého domáceho produktu EÚ je podľa neho určitým spôsobom závislá od obchodovania. Ak sa podarí rozšíriť sieť dohôd o voľnom obchode, viac ako polovica svetovej populácie bude pokrytá obchodnými dohodami Únie.
„Cieľom týchto opatrení nie je to, aby sme nútili Európanov kupovať drahé elektrické autá, ale aby sme dali európskym automobilkám čas vysporiadať sa s touto obrovskou vlnou, ktorú jednoducho nezachytili včas, a prísť s adekvátnou kvalitou a cenou,“ povedal Šefčovič.
V rámci dohody s Čínou sa EÚ podľa neho dohodla na kvóte 350.000 hybridných, plug-in hybridných a mild-hybridných vozidiel, ktoré budú môcť prichádzať na európsky trh. Kvóta sa má každoročne zvyšovať o šesť percent. Bez prijatia tohto opatrenia mohlo podľa odhadov do EÚ tento rok prísť 800.000 takýchto vozidiel, budúci rok 1,2 milióna a v treťom roku 1,5 milióna áut.
„Keď to zhruba zrátame, tak sme zabránili prílevu 4,5 milióna áut z Číny do Európskej únie,“ uviedol eurokomisár. Opatrenie má podľa neho vytvoriť priestor pre európskych výrobcov, aby uviedli na trh nové modely a posilnili svoju konkurencieschopnosť.
Eurokomisár zároveň upozornil na závislosť európskeho priemyslu od dodávok vzácnych zemín a permanentných magnetov z Číny. Európskej komisii sa podľa neho podarilo dosiahnuť dohodu o rýchlejšom vybavovaní exportných licencií potrebných na dovoz týchto surovín.
Súčasťou rokovaní bolo aj zníženie ciel na sedem colných položiek vrátane automobilových súčiastok. Clá sa podľa Šefčoviča podarilo znížiť na nulu, čo má predstavovať úsporu 226 miliónov eur.
Eurokomisár zároveň zdôraznil potrebu ochrany európskeho oceliarskeho priemyslu. EÚ znížila dovozné kvóty na oceľ o 47 percent. Opatrenie sa dotklo aj krajín, s ktorými má Únia uzatvorené dohody o voľnom obchode.
Podľa Šefčoviča už opatrenia prinášajú výsledky. Oceliarsky priemysel očakáva ešte v tomto roku investície vo výške šiestich miliárd eur. Kapacita európskeho oceliarskeho priemyslu by mala po prvýkrát od roku 2013 vzrásť, a to o desať miliónov ton. Opatrenia majú zároveň prispieť k ochrane pracovných miest približne 80.000 ľudí.
Eurokomisár sa vyjadril aj k obchodným vzťahom EÚ s ďalšími partnermi. Únia podľa neho zrýchlila rokovania o obchodných dohodách a snaží sa rozširovať prístup európskych podnikov na zahraničné trhy. Spomenul dohody s krajinami združenými v juhoamerickom zoskupení Mercosur, Indiou, Indonéziou a Austráliou. Únia zároveň pracuje na obchodných rokovaniach s Filipínami a Thajskom.
Dôležitosť obchodných vzťahov zdôvodnil aj tým, že takmer polovica hrubého domáceho produktu EÚ je podľa neho určitým spôsobom závislá od obchodovania. Ak sa podarí rozšíriť sieť dohôd o voľnom obchode, viac ako polovica svetovej populácie bude pokrytá obchodnými dohodami Únie.