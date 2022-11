Šefčovič: EÚ chce spolupracovať s Britániou pri rešpektovaní dohôd

Brusel/Londýn 7. novembra (TASR) - Európska únia sa usiluje o strategické, trvalé a vzájomne prospešné partnerstvo so Spojeným kráľovstvom pri plnom rešpektovaní vzájomných medzinárodných dohôd. V pondelok to uviedol podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič na druhom zasadnutí parlamentného zhromaždenia pre partnerstvo EÚ – Spojené kráľovstvo. TASR informuje na základe tlačovej správy zverejnenej na webovej stránke EK.



"Musíme použiť všetku našu energiu na vybudovanie takej spolupráce, ktorú v dnešnom svete potrebujeme. Rešpektovanie našich vzájomných dohôd – sústredených okolo dôvery – je jej prirodzenou súčasťou," napísal Šefčovič po zasadnutí na sociálnej sieti Twitter.



Dodal, že Únia sa snaží vo vzťahu k Británii o partnerstvo "v duchu" dôvery vo všetkých oblastiach. "Potreba tohto ducha je možno najzjavnejšia, pokiaľ ide o nevyriešené otázky týkajúce sa implementácie Protokolu o Írsku/Severnom Írsku," uviedol Šefčovič. Iba spoločné riešenia tejto otázky môžu podľa jeho slov "vytvoriť právnu istotu a predvídateľnosť".



Šefčovič vo svojom príhovore poďakoval britskému ministrovi zahraničných vecí Jamesovi Cleverlymu, s ktorým koncom septembra "obnovili angažovanosť EÚ a Spojeného kráľovstva na spoločnej ceste vpred".



Parlamentné zhromaždenie pre partnerstvo EÚ – Spojené kráľovstvo zasadlo v pondelok po šiestich mesiacoch.



Protokol o Írsku a Severnom Írsku je súčasťou dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a stanovuje, že colné kontroly sa budú vykonávať v severoírskych prístavoch aj v prípade tovaru prichádzajúceho z Británie. Cieľom je zabrániť obnoveniu fyzickej hranice medzi britským Severným Írskom a Írskou republikou, ktorá je členským štátom Európskej únie.



Britská vláda v máji uviedla, že v dôsledku protokolu došlo k narušeniu toku tovaru do Severného Írska a preto navrhovala, aby bol daný protokol pozmenený.



EÚ návrhy Londýna viackrát odmietla a tvrdí, že súčasný stav chráni aj integritu jednotného trhu Európskej únie.