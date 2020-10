Šefčovič: EÚ chce spravodlivú dohodu s Britániou

Na archívnej snímke podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič 9. septembra 2020 v Bruseli. Foto: TASR/AP

Brusel 19. októbra (TASR) - Budúca dohoda o partnerských vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom musí byť spravodlivá pre obe strany. Uviedol to v pondelok podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič po londýnskych rokovaniach so šéfom úradu britskej vlády Michaelom Goveom, ktorý má na starosti brexit.Šefčovič aj Gove sú spolupredsedami spoločného výboru EÚ a Spojeného kráľovstva dohliadajúceho na uplatňovanie dohody o brexite. Pondelňajšie zasadnutie výboru bolo štvrté v poradí. Šefčovič v oficiálnom vyhlásení ocenil, že Gove naznačil ochotu britskej strany doriešiť všetky sporné otázky, najmä pokiaľ ide o protokol dohody o brexite týkajúcu sa Írska a Severného Írska, ktorý rieši problematiku hraničného režimu.Podľa Šefčoviča je včasné a úplné vykonávanie protokolu o "" (od 1. januára 2021) nevyhnutné na udržanie mieru a stability na ostrove garantovaného vo Veľkopiatkovej dohode, ako aj zachovania integrity jednotného trhu EÚ. Zdôraznil postoj EÚ, podľa ktorého by Spojené kráľovstvo malo podstatne urýchliť všetkých opatrenia zabezpečujúce úplnú realizáciu dohody o brexite, najmä pokiaľ ide o kontroly na hraniciach s Írskom, daň z pridanej hodnoty a registráciu severoírskych obchodníkov na účely DPH.Šefčovič avizoval, že ďalšie zasadnutie spoločného výboru bude v polovici novembra. Podľa neho bude EÚ "" pracovať na tom, aby dosiahla s britskou vládou dohodu o budúcich vzťahoch. Tá by mala začať platiť od 1. januára, keď vyprší prechodné obdobie, na ktorom sa obe strany dohodli po vystúpené Spojeného kráľovstva z EÚ, k čomu došlo 31. januára 2020.V prípade, že sa vyjednávačom z Bruselu a Londýna nepodarí dospieť k dohode o budúcom partnerstve, od 1. januára 2021 sa obchodné vzťahy EÚ a Británie budú riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).