Šefčovič: EÚ urýchli súdne konanie voči Londýnu, ak nesplní povinnosti

Brusel 6. júla (TASR) - Európskej únii neostane nič iné, ako urýchliť súdne konanie proti Spojenému kráľovstvu v prípade, že si Londýn nesplní svoje povinnosti voči Severnému Írsku obsiahnuté v dohode o brexite. Uviedol to v utorok podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič, ktorý v exekutíve EÚ zodpovedá za pobrexitové rokovania s Londýnom.



Šefčovičov kabinet pre TASR spresnil, že uvedené vyjadrenie bolo súčasťou jeho videopríhovoru na výročnej konferencii Fóra EÚ - Spojené kráľovstvo zameranej na tému pobrexitových vzťahov medzi oboma stranami.



"Asi najväčšou výzvou pre EÚ bude to, ako môžeme obnoviť dôveru a upraviť náš vzťah s Britániou. Budovať si vzájomnú dôveru na partnerskej báze si však najprv vyžaduje spoluprácu a upustenie od prekvapení v podobe jednostranných akcií," uviedol Šefčovič, podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad.



Jednostranné opatrenia, ktoré britská vláda prijala v marci tohto roku, boli podľa neho "bohužiaľ, v rozpore s duchom spoločného postupu a jednoznačne porušovali to, na čom sme sa dohodli".



"V reakcii na to sme museli začať právne konanie o porušení povinnosti, a ak Spojené kráľovstvo neprijme uspokojivé kroky na nápravu týchto opatrení, nezostane nám nič iné, ako tieto právne kroky urýchliť," uviedol Šefčovič.



Európska komisia a Spojené kráľovstvo sa minulý týždeň dohodli na predĺžení ochrannej lehoty do 30. septembra, čo oddialilo úplné vykonávanie colných kontrol a formalít v prípade zásielok mrazeného mäsa z Británie do Severného Írska. Zásielky, ktoré boli v súlade s protokolom o Írsku/Severom Írsku v dohode o brexite, vyvolali spor medzi Londýnom a Bruselom, ktorý médiá označili ako "klobásová vojna".



Uvedený protokol upravuje obchod po brexite medzi Spojeným kráľovstvom a britskou provinciou Severné Írsko, ktorá zostáva súčasťou jednotného trhu EÚ. Cieľom protokolu je chrániť zásady Veľkopiatkovej dohody z roku 1998 a zabrániť obnoveniu režimu tvrdej hranice medzi Írskou republikou a provinciou Severné Írsko.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)