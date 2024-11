Šefčovič: Európa si musí zvykať na politiku ostrých lakťov

Štrasburg 27. novembra (TASR) - Najväčšou prioritou novej Európskej komisie (EK) bude previesť Európu cez turbulentné obdobie, ktorým v súčasnosti prechádza, vyhlásil v rozhovore pre TASR novozvolený slovenský eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť, ale aj medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť.



"Vidíme, ako sa nám zmenili geopolitické pomery. Európa si musí zvykať na politiku ostrých lakťov, či už ide o oblasť zahraničnej alebo aj obchodnej politiky," spresnil najdlhšie slúžiaci súčasný eurokomisár.



Uviedol, že pre budúcu Komisiu bude dôležité zvýšiť celkovú konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. V tejto súvislosti upozornil na svetovú konkurenciu a veľmi silný ekonomický tlak. Ozrejmil však, že sa budú snažiť zvyšovať konkurencieschopnosť s cieľom, aby sa uchovali pracovné miesta a pomohli firmám v Európe prosperovať.







Okrem nových cieľov a výziev však vidí Šefčovič tiež značnú kontinuitu v porovnaní s prvou EK predsedníčky Ursuly von der Leyenovej. Už v uplynulom období sa podľa jeho slov venovali príprave pracovných síl na nové výzvy, ktoré 27-členný blok čakajú v ďalších rokoch.



Pozornosť bola a aj bude podľa neho venovaná politike takzvanej strategickej autonómie. "Aby sme sa nejakým spôsobom ľahko nedostali pod tlak zahraničných partnerov, pokiaľ ide napríklad o kritické suroviny alebo nejaké úzkoprofilové technológie. Aby Európa bola schopná konať viac samostatne. To bude jeden z hlavných cieľov EK," spresnil pre TASR.



Ďalšou prioritou pre novú EK bude zmierniť obchodné napätie v rámci vzťahov EÚ s USA a Čínou. Túto oblasť, podobne ako v prípade zabezpečovania väčšej autonómie od kritických surovín, bude mať na starosti práve slovenský eurokomisár. "Musíme hľadať veľmi rozumný spôsob, ako mať vyvážené obchodné vzťahy, ako zabezpečiť, aby európska ekonomika, firmy a pracovníci neboli vystavení tlaku nejakých neférových obchodných praktík, ktoré častokrát vídame hlavne zo strany Číny," spresnil.







Končiaca Komisia mala na začiatku mandátu za hlavný cieľ boj proti klimatickým zmenám, na Európskej zelenej dohode (tzv. Green Deal) pracoval aj samotný Šefčovič. V europarlamente však po júnových voľbách narástla sila v podobe krajne pravicových politikov, ktorí požadujú revíziu alebo úplne zrušenie Green Dealu. "Práve preto sme aj v uplynulom období začali veľmi intenzívne konzultácie s predstaviteľmi priemyslu a zorganizovali sme dialógy o čistej tranzícii s odvetviami priemyslu, ktoré sú najviac vystavené dopadom uplatňovania zelenej dohody," doplnil.



Podľa jeho slov šéfovia významných európskych firiem sa jednoznačne zhodli na potrebe klimaticky neutrálneho kontinentu. Dodal, že nová Komisia má spoločný cieľ, aby stanovené méty v oblasti klímy neohrozovali konkurencieschopnosť Únie a pracovné miesta. "V programe novej EK sa dáva veľký dôraz na to, aby sme prišli s dohodou o čistom priemysle (Clean Industrial Deal)... Máme ju pripraviť a predstaviť v priebehu prvých 100 dní, čiže by som povedal, že pôjde o takú rekalibráciu, zreálnenie týchto cieľov a zosúladenie našich európskych politík s tým, čo si vyžaduje zachovanie a zvýšenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu," uzavrel pre TASR novozvolený slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič.























