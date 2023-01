Šefčovič: Po noci v ľadovom hoteli sme sa tešili na teplé raňajky

Kiruna 13. januára (TASR) - Noc v Ľadovom hoteli v Kirune, dvesto kilometrov za polárnym kruhom, bola veľký zážitok. Uviedol v piatok v rozhovore pre TASR podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič.



Prvú noc dvojdňovej pracovnej návštevy vo Švédsku členovia eurokomisie strávili v Ľadovom hoteli v Jukkasjärvi, jednej z mestských častí Kiruny.



Kolégium eurokomisárov zavítalo za severný polárny kruh pri príležitosti oficiálneho otvorenia švédskeho predsedníctva v Rade EÚ a na rokovania s členmi švédskej vlády.



Šefčovič ocenil, že hostiteľská krajina členom exekutívy EÚ umožnila nielen pobyt za polárnym kruhom, ale aj spoznať "lokálny spôsob života", keď im ponúkla možnosť prenocovať v ľadovom hoteli, ktorý miestni ľudia obnovujú každú zimnú sezónu už od roku 1990.



"Strávili sme celú noc v takzvanom ľadovom hoteli, vrátane toho, že sme bývali v ľadových izbách, kde sme spali na ľadových kockách pri teplote mínus päť stupňov," opísal situáciu Šefčovič.



Ľadové postele boli pokryté hrubými sobími kožušinami. Podľa Šefčoviča to svedčí o tom, že miestni ľudia presne vedia, ako sa vyrovnať s drsnými teplotnými podmienkami tohto regiónu, kde v januári teploty bežne klesajú na mínus 20 až 30 stupňov Celzia.



"Dostali sme arktické spacáky, poučenie, ako sa na noc v hoteli pripraviť. Pre všetkých z nás, ktorí sme túto možnosť využili, to bol veľký zážitok. Vyspali sme sa dobre a ráno sme sa zobudili veľmi svieži a tešili sme sa na teplé raňajky," dodal slovenský eurokomisár.



Každý z členov eurokomisie, ktorí sa rozhodli vymeniť štandardné drevené chatky za ľadovú izbu, spal v originálnej ľadovej miestnosti – každý rok sa totiž podoba izieb mení. Miestna samospráva po postavení hotela v novembri pozýva umelcov a architektov z celého sveta, aby dali vnútornému priestoru unikátny umelecký charakter.



Jednu z izieb v tejto zimnej sezóne v ľadovom hoteli v Jukkasjärvi navrhol aj slovenský architekt Lukáš Petko. Hotel ponúka turistom svoje služby do konca apríla až polovice mája, keď sa ľad začína roztápať.





















(spravodajca TASR Jaromír Novak)