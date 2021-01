Šefčovič: Portugalské predsedníctvo sa zameria hlavne na obnovu Európy

Brusel/Lisabon 15. januára (TASR) - Ekonomická obnova, digitálna transformácia a snaha o spravodlivý sociálny rozvoj budú dominovať portugalskému predsedníctvu v Rade EÚ. Uviedol to v piatok pre TASR podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič, ktorý s užšou delegáciou exekutívy EÚ pod vedením šéfky EK Ursuly von der Leyenovej v piatok navštívil Lisabon.



"Hlavnou témou ich predsedníctva bude obnova. Obnova ekonomická, obnova digitálna a spravodlivá. Medzi kľúčové priority patrí vyrovnanie sa s pandémiou, a to jednak spoločnou zdravotníckou stratégiou a zrýchleným očkovaním, takisto aj uľahčením cestovania hneď po tom, ako sa dostaneme na úroveň, ktorá to umožní," uviedol Šefčovič.



Súčasťou programu obnovy je silný ekonomický program, v ktorom sa chce Portugalsko zamerať na to, aby už v prvom semestri 2021 finalizovali plány obnovy jednotlivých členských krajín a podarilo sa dokončiť ratifikačný proces ohľadom vlastných zdrojov pre rozpočet EÚ. To by uvoľnilo prvé finančné zdroje cez fond obnovy, známy ako EÚ budúcej generácie, v prospech členských krajín Únie.



"Vyvrcholením predsedníctva by mal byť sociálny summit, ktorý chce Portugalsko pripraviť v závere semestra. Mal by načrtnúť novú cestovnú mapu ako posilniť práva pracujúcich, ako zaručiť deťom ich práva a ako posilniť sociálnu dimenziu ekonomického rozvoja Európy," vysvetlil Šefčovič.



V Lisabone sa diskutovalo aj o tom, čo všetko treba urobiť, aby sa konečne podarilo spustiť Konferenciu o budúcnosti Európy. "Urobíme spoločne maximum pre to, aby tie diskusie s občanmi EÚ mohli začať. Dúfajme že už 9. mája na Deň Európy," povedal Šefčovič.



Pôvodný termín spustenia konferencie bol 9. máj 2020, keď v Rade EÚ predsedalo Chorvátsko. Štafetu prevzalo Nemecko, ani to však pre pandémiu koronavírusu konferenciu neotvorilo, urobilo však veľa potrebnej technickej práce. Okrem iného pripravilo webovú stránku vo všetkých národných jazykoch EÚ, ktorá by sa v prípade pretrvávajúcej pandémie dala využiť aj na rôzne podujatia a komunikáciu s občanmi v on-line formáte.



Zatiaľ nie je známe osobnosti, ktorá by mala predsedať konferencii. V hre boli dánska expremiérka Helle Thorningová-Schmitová či bývalá šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová, to však už zrejme neplatí. Šefčovič spresnil, že portugalský premiér António Costa intenzívne rokuje s lídrami ostatných krajín EÚ a s Európskym parlamentom o tom, aby sa čo najskôr podarilo dosiahnuť nejaký kompromis.



Podľa nepotvrdených informácií v hre je aj možnosť, že by za vedenie konferencie zodpovedali spoločne lídri troch hlavných inštitúcií EÚ.



"Musíme mať zhodu jednak na vedení tejto konferencie, ale takisto aj na programe a pravidlách, ako bude konferencia prebiehať," povedal Šefčovič, ktorý by podľa pôvodných plánov mal mať v mene Európskej komisie spolu s chorvátskou eurokomisárkou Dubravkou Šuicovou na starosti priebeh konferencie.



spravodajca TASR Jaromír Novak