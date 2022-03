Šefčovič: Pre EÚ je dôležité získať strategickú autonómiu

Bratislava 16. marca (TASR) - Pre Európsku úniu je dôležité získať strategickú autonómiu. Na bratislavskom podujatí v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) to povedal podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič.



"Potrebujeme farmaceutickú stratégiu, ale aj stratégiu pre nerastné kritické suroviny či európsky zákon o čipoch. Dnes sme totiž pri ich dovoze závislí na iných krajinách, ale v EK chceme, aby sa vyrábali na európskej pôde," doplnil.



Podľa Šefčoviča vojna na Ukrajine pripomenula potrebu formovania budúcnosti v rámci EÚ. "Zákerná a nevyprovokovaná invázia Ruska na Ukrajinu zdôrazňuje, aké dôležité je, aby sme sa zjednotili a určili, akú Európu chceme," povedal s tým, že potrebný je aj dialóg s občanmi.



Šefčovič tiež vyzdvihol prácu EÚ počas pandémie. "Pri veľkých krízach potrebujeme viac únie. Ak by sme počas pandémie nezaložili európsky úrad HERA pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie, tak by sme nedokázali efektívne spolupracovať. Malé štáty ako Slovensko, Bulharsko či Litva by sa bez únie nedostali k vakcínam," zdôraznil.