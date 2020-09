Šefčovič pre možné porušenie dohody o brexite cestuje do Londýna

Brusel 10. septembra (TASR) - Podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič odcestuje vo štvrtok do Londýna na mimoriadne zasadnutie spoločného výboru Európskej únie a Británie dohliadajúceho na vykonávanie dohody o brexite. Informáciu, ktorú v stredu krátko pred polnocou oznámil hovorca EK Eric Mamer, pre TASR potvrdil Šefčovičov kabinet.



Slovenský eurokomisár, ktorý je spolupredsedom spoločného výboru EÚ a Spojeného kráľovstva, dohliadajúceho na vykonávanie dohody o brexite, odcestoval do Londýna vo štvrtok ráno vlakom. Stretnúť sa má s vedúcim úradu britskej vlády Michaelom Goveom, ktorý má na starosti brexit a za britskú stranu je spolupredsedom spoločného výboru.



Šefčovič v stredu v rozhovore pre TASR a RTVS pripomenul, že v utorok mal s Goveom telefonický rozhovor, počas ktorého mu jasne naznačil, že o vlani uzavretej dohode o brexite už nemožno opätovne rokovať a že spoločný výbor, ktorému obaja predsedajú, slúži práve na to, ako túto dohodu správne a včas implementovať.



"EÚ žiada od Spojeného kráľovstva vysvetlenie týkajúce sa úplného a včasného plnenia dohody o brexite," uviedol Mamer na Twitteri.



V podobnom duchu sa v stredu vyjadril aj Šefčovič, ktorý zdôraznil, že v mene EÚ inicioval mimoriadne stretnutie spoločného výboru, "aby sme si mohli vypočuť argumenty britských kolegov".



Šefčovičova blesková návšteva Londýna súvisí s vyhláseniami britskej vlády, že ak sa nepodarí do polovice októbra pokročiť s EÚ v rokovaniach o budúcom partnerstve a obchodnej zmluve, tak Londýn môže prehodnotiť niektoré ustanovenia dohody o brexite, predovšetkým tie, ktoré majú dopad na osobitný protokol o Írsku a Severnom Írsku.



Šefčovič, rovnako ako aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová či hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier, vyhlásil, že takýto krok Británie by znamenal porušenie medzinárodného práva.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)