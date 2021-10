Šefčovič predstavil opatrenia na upokojenie situácie v Severnom Írsku

Brusel 13. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla štyri opatrenia "šité na mieru" reagujúce na problémy, s ktorými sa občania Severného Írska stretávajú v dôsledku brexitu, ktoré ešte viac uľahčia pohyb tovarov z Británie do Severného Írska.



Podpredseda EK Maroš Šefčovič, ktorý v mene exekutívy EÚ dohliada na implementáciu dohody o brexite, uviedol, že prijaté opatrenia nasledujú po rozsiahlych diskusiách v posledných mesiacoch s predstaviteľmi britskej vlády, ako aj na základe kontaktov eurorkomisie s politickými lídrami, podnikmi, občianskou spoločnosťou a ďalšími zainteresovanými stranami v Severnom Írsku. Zároveň zohľadňujú aj nápady britskej strany predstavené v dokumente z júla 2021.



Podľa jeho slov je EK pripravená zapojiť sa do intenzívnych diskusií s Londýnom s cieľom spoločne a čo najskôr dosiahnuť trvalé riešenie. Komisia to urobí v úzkej spolupráci a dialógu s Európskym parlamentom a Radou EÚ.



"Vypočul som si zainteresované severoírske strany a nadviazal som s nimi kontakty. Dnešné návrhy sú našou skutočnou odpoveďou na ich obavy. V reakcii na obavy, ktoré vzniesli ľudia a podniky v Severnom Írsku, sme vynaložili veľa tvrdej práce, aby sme dosiahli hmatateľnú zmeny. Tešíme sa na serióznu a intenzívnu spoluprácu s vládou Spojeného kráľovstva v záujme všetkých komunít v Severnom Írsku," uviedol Šefčovič v správe pre médiá.



Komisia je presvedčená, že nový balík opatrení prinesie skutočné zmeny a vyrieši problémy súvisiace s brexitom v súvislosti s pohybom tovarov z Británie do Severného Írska, na ktoré poukázali obyvatelia a podniky tejto britskej provincie. Stredajšie kroky dopĺňajú balík opatrení, ktorý bol predložený v júni 2021 a ktorý uľahčuje prevoz živých zvierat z Británie do Severného Írska.



Nové opatrenia navrhujú viac flexibility v oblasti zdravia, potravín, rastlín a zvierat, liekov a ciel a spoluprácu so severoírskymi zainteresovanými stranami.



EK navrhla iný model implementácie protokolu o Írsku / Severnom Írsku, ktorý do značnej miery uľahčuje pohyb tovarov medzi Britániou a Severným Írskom, pokiaľ ide o tovary určené na odbyt v Severnom Írsku. Toto uľahčenie toku tovarov umožňuje celý rad záruk a zvýšený dohľad nad trhom s cieľom zaistiť, aby sa tovary z Británie nedostali do Írska, čiže na jednotný trh EÚ.



Stredajší balík opatrení otvára zároveň cestu k vyriešeniu všetkých zostávajúcich problémov spojených s implementáciou dohody o brexite, čím sa vytvára predvídateľnosť, stabilita a istota pre ľudí a podniky v Severnom Írsku.



Po stredajšom zasadnutí kolégia komisárov vycestujú experti EK do Londýna, kde začnú podrobné diskusie o štyroch dokumentoch s vládou Spojeného kráľovstva. Intenzívne diskusie s britskou vládou eurokomisia očakáva v najbližších týždňoch, pričom exekutíva EÚ bude aj naďalej spolupracovať so zainteresovanými stranami v Severnom Írsku. Šefčovič sa kvôli tejto záležitosti už v piatok (15.10) v Bruseli stretne s Davidom Frostom, svojim náprotivkom v rámci rokovaní o spolupráci medzi EÚ a Britániou.