Šefčovič: Prvé cesty v pozícii eurokomisára povedú do USA a Číny

Štrasburg 27. novembra (TASR) - Zvolený slovenský eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič nemá žiaden záujem viesť obchodné vojny so Spojenými štátmi a chce naďalej posilňovať vzájomné ekonomické vzťahy. V prípade Číny bude chcieť byť nápomocný pri nastavovaní spravodlivých obchodných podmienok pre európske firmy, uviedol to v rozhovore pre TASR.



Viacero členských krajín požadovalo v novej Európskej komisii (EK) silné ekonomické portfólio, medzi ktoré patrí aj obchod a hospodárska bezpečnosť. Ursula von der Leyenová si Šefčoviča pre túto oblasť vybrala podľa neho preto, že v predošlom funkčnom období s ňou spolupracoval na mnohých citlivých témach, v rámci ktorých spolu dosiahli výsledky. Poukázal na to, že mal na starosti rokovania s tromi z piatich najväčších obchodných partnerov EÚ – Britániou, Švajčiarskom a Nórskom, a teda na obchodnej agende pracoval už v uplynulom funkčnom období.







Uviedol, že jeho portfólio bude mať veľký vplyv na ďalšie smerovanie Únie. Doplnil však, že pri dôležitých rozhodnutiach bude potrebná spolupráca celého kolégia komisárov s predsedníčkou, členskými krajinami a europarlamentom. Dôležitá bude preto pre neho jednota. "Moje portfólio bude spočívať nielen v tom, ako budeme komunikovať s našimi zahraničnými partnermi, ale ako budeme schopní formovať jednotu v obchodnej politike s kľúčovými hráčmi, ako USA či Čína," konštatoval.



EÚ nie je podľa Šefčoviča sebestačná v desiatkach strategických surovín. Slovenský eurokomisár chce preto vo funkcii pracovať na novom type obchodných dohôd. "Ide o takzvané čisté investičné obchodné partnerstvo, ktoré chceme ponúknuť viacerým krajinám, napríklad z afrického kontinentu," povedal s tým, že takúto spoluprácu Komisia uzavrela už s Angolou. Únia tak chce znížiť vplyv Číny v tretích krajinách. "Mojou úlohou bude naformulovať tento nový typ spolupráce," spresnil.



V prípade nedostatku nerastných surovín má záujem zaviesť ich spoločný nákup pre celú EÚ, vrátane skladovania strategických množstiev týchto kritických surovín. "Aby sme sa nedostali do situácie spred pár rokov, keď nedostatok surovín či čipov v podstate ochromil slovenský i celý európsky automobilový priemysel," dodal.







V posledných dňoch v súvislosti so znovuzvolením Donalda Trumpa do Bieleho domu sa diskutuje o možnej obchodnej vojne s USA. Šefčovič však uviedol, že Únia nemá "absolútne žiaden" záujem viesť obchodné vojny. "Chceme prísť s návrhom na spoluprácu, ako posilniť naše vzájomné ekonomické vzťahy. Sme najbližší spojenci, máme bezprecedentnú obchodnú výmenu, ktorá nemá páru vo svete," skonštatoval s tým, že je v záujme EÚ i USA, aby vzťah kultivovali.



Únia sa snažila v posledných rokoch znížiť vplyv od ruského plynu dovozom skvapalneného plynu práve z USA, pričom Spojené štáty sú jeho najväčším vývozcom do EÚ. Preto to bude pre slovenského eurokomisára jedna z najdôležitejších tém pri rokovaniach.



EÚ má v súčasnosti napäté obchodné vzťahy aj so svojím tretím najväčším obchodným partnerom – Čínou. Tu bude pre Šefčoviča dôležité nastaviť "férovosť obchodných vzťahov pre firmy" v 27-člennom bloku tak, aby mali rovnaké podmienky ako tie z Číny, ktorú Únia upodozrieva z netrhových subvencií. V prípade, ak Peking nebude dodržiavať podmienky Únie, je vypracovaný takzvaný súbor obranných ekonomických nástrojov, ktoré bude môcť použiť.



Práve zhodnotenie spomínaných obranných nástrojov bude mať Šefčovič na starosti v rámci doktríny hospodárskej bezpečnosti, ktorej vypracovaním bol poverený. Úlohou bude zistiť, či tie nástroje sú adekvátne, dostatočne funkčné, a či má Únia jasné pravidlá na to, kedy a za akých podmienok ich využíva. EÚ uplatnila dosiaľ takmer 200 takýchto opatrení, pričom dve tretiny boli zavedené práve proti Číne, naposledy v prípade uvalenia ciel pri dovoze elektromobilov.



Zo spomínaných dôvodov budú prvé cesty Šefčoviča v pozícii eurokomisára pre obchod a hospodársku bezpečnosť smerovať do USA a Číny. "Ide o obchodné vzťahy, ktoré majú absolútne rozhodujúci vplyv na zdravie európskej ekonomiky," zdôvodnil slovenský eurokomisár, ktorý bude mať v novej Komisii na starosti tiež medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť.



Ďalším dôležitým cieľom pre Šefčoviča budú rokovania o obchodnej dohode s juhoamerickými krajinami (Mercosur). Upozorňuje však, že viac ako 20 rokov trvajúce rokovania sú a budú veľmi náročné. Nedokáže predpokladať, kedy by sa dohoda mohla uzavrieť.



V neposlednom rade sa zameria na rozsiahlu reformu colnej únie vrátane kompletnej digitalizácie a vytvorenia novej databázy.























(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo) him