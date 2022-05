Šefčovič: S Konventom o budúcnosti Európy musia súhlasiť krajiny EÚ

Brusel/Štrasburg 7. mája (TASR) - Európska komisia (EK) je po skončení Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) pripravená aj na diskusie o zmenách v základných zmluvách o fungovaní EÚ, musela by však na to byť vôľa aj zo strany členských krajín. Uviedol to v rozhovore pre TASR podpredseda EK Maroš Šefčovič.



Slovenský eurokomisár pripomenul, že Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) ešte ani neskončila a už pribúdajú hlasy, že dvojročný dialóg s občanmi má vyústiť do nového Konventu o budúcnosti Európy. Ten by zaangažoval do debát najvyšších lídrov členských krajín eurobloku s cieľom viesť po 20 rokoch k ďalším zmenám v základných zmluvách o EÚ.



Šefčovič, ktorý bol súčasťou plenárky CoFoE a v mene eurokomisie predsedal pracovnej skupine pre zdravie, upozornil, že čo sa týka zmeny základných zmlúv, občania zapojení do konferencie to vnímali ako posilnenie európskej spolupráce v mnohých oblastiach. Podľa zistení občanov posilnená spolupráca v súčasnosti naráža na hranice, ako sú zdieľané kompetencie alebo exkluzívne kompetencie na úrovni členských krajín a radi by videli posun k pružnejšiemu riešeniu mnohých otázok na úrovni EÚ.



"Ja som im trpezlivo vysvetľoval, že je to proces, ktorý trvá roky a je zložitý a vyžaduje si ratifikáciu zo strany všetkých členských krajín. Ako Európska komisia sme otvorení aj týmto diskusiám, pokiaľ si to získa podporu aj medzi členskými krajinami, lebo Európsky parlament sa už jednoznačne vyjadril v prospech zvolania konventu," vysvetlil.



Zároveň upozornil, že záver CoFoE jasne naznačuje, aké sú očakávania občanov v mnohých oblastiach. "Je dôležité na ne reagovať tak, že ich nebudeme odkladať až potom, čo dosiahneme zmenu zmlúv o EÚ, lebo ten proces môže byť dlhý. Mal by sme robiť to, čo sa už dnes dá v rámci toho rozdelenia kompetencií, ktoré máme," pripomenul. A dodal, že či už ide o otázky spojené so zdravotnou úniou, nástrojom EÚ budúcej generácie alebo o to, ako teraz európske krajiny postupujú v oblasti sankcií proti Rusku, všetko to ukazuje, že ten priestor, ktorý Európskej únii a jej členským štátom poskytujú súčasné zmluvy je obrovský a nie je úplne využitý.



Šefčovič si myslí, že po skončení CoFoE budú tak dve paralelné diskusie. "Ale čo sa dá urobiť teraz, postupujme v tej oblasti čím skôr, a pokiaľ ide o zmenu základných zmlúv, treba postupovať v úzkej koordinácii so všetkými inštitúciami EÚ a členskými krajinami EÚ," uviedol v závere rozhovoru.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)