Šefčovič: Sanitárne kontroly v Severnom Írsku musia pokračovať

Brusel 4. februára (TASR) - Nedávny pokyn severoírskeho ministra poľnohospodárstva zastaviť sanitárne a fytosanitárne kontroly medzi Veľkou Britániou a Severným Írskom EÚ vníma ako kontraproduktívny z hľadiska prebiehajúcich pobrexitových rokovaní s Londýnom.



Naznačil to štvrtok večer podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič po videokonferencie s ministerkou zahraničných vecí Spojeného kráľovstva Liz Trussovou.



Šefčovič v správe pre médiá spresnil, že so svojou britskou rezortnou partnerkou diskutovali o implementácii protokolu o Írsku/Severnom Írsku, ktorý je súčasťou dohody o brexite.



Slovenský eurokomisár pripomenul, že tohtotýždňové technické diskusie medzi oboma stranami sa týkali "ďalekosiahlych riešení", ktoré EÚ navrhla za účelom uľahčenia implementácie írsko-severoírskeho protokolu, a posilnenie stability a predvídateľnosti pre ľudí a podniky v britskej provincii Severnom Írsku.



"Som presvedčený, že musíme zostať sústredení na praktické výzvy, ktoré nastolili zainteresované strany zo Severného Írska – najmä na oblasť ciel a pohybu sanitárneho a fytosanitárneho tovaru. Porozumenie v tejto oblasti by mohlo okamžite a výrazne pomôcť lokálnym operátorom a zároveň chrániť integritu jednotného trhu EÚ," opísal situáciu Šefčovič.



Dodal, že britskej strane vysvetlil, ktoré procesy by mali byť zavedené a aké údaje by sa v tomto smere mali zbierať.



"V tomto kontexte považujeme nedávny pokyn severoírskeho ministra poľnohospodárstva zastaviť sanitárne a fytosanitárne kontroly medzi Veľkou Britániou a Severným Írskom za veľmi neužitočný. Vytvára to neistotu a nepredvídateľnosť pre ľudí a podniky v Severnom Írsku," vysvetlil. Podľa jeho slov tieto kontroly sú potrebné na to, aby Severné Írsko mohlo využívať výhody prístupu na jednotný trh EÚ.



Šefčovič upozornil, že EÚ má informácie o tom, že úradníci v Severnom Írsku stále vykonávajú kontroly tovarov prichádzajúcich do Severného Írska a dodal, že je nevyhnutné, aby to tak zostalo. "Európska komisia bude pozorne sledovať vývoj situácie," odkázal.



Protokol o Írsku/Severnom Írsku je považovaný za základný kameň dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a je platnou medzinárodnou dohodou.



"Je preto zodpovednosťou britskej vlády dodržiavať svoje právne záväzky vyplývajúce z protokolu. Je to jediné riešenie, ktoré sme s vládou Spojeného kráľovstva našli na ochranu Veľkopiatkovej dohody," zdôraznil Šefčovič. A dodal, že oba tímy vyjednávačov na budúci týždeň budú pokračovať v intenzívnych rozhovoroch o uľahčení implementácie protokolu. So šéfkou britskej diplomacie Trussovou sa za týmto účelom stretne v piatok 11. februára.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)