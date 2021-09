Šefčovič: Správa o strategickom výhľade pomôže EÚ posilniť jej pozíciu

Brusel 8. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu prijala výročnú správu o strategickom výhľade s názvom "Schopnosť a sloboda EÚ konať". Podpredseda EK Maroš Šefčovič, ktorý je v exekutíve EÚ za túto agendu zodpovedný, uviedol, že Únia musí vedieť odhadnúť vývojové trendy najbližšej budúcnosti a dobre sa na ne pripraviť, aby si udržala či dokonca posilnila svoju pozíciu vo svete.



Slovenský eurokomisár pripomenul, že vlaňajšia, prvá správa o strategickom výhľade sa zamerala na odolnosť, keď EÚ aj v dôsledku pandémie COVID-19 zistila, že sa nevie dopracovať k základným liekom. "Preto sme pristúpili k tomu, aby sa odolnosť európskej ekonomiky stala tretím pilierom popri zelených a digitálnych prioritách," vysvetlil.



Dodal, že v praxi to viedlo k tomu, že EK analyzovala 5200 výrobkov, ktoré dováža. Pri najmenej sto výrobkoch sa zistilo, že situácia je veľmi vážna a treba diverzifikovať dodávateľov a zaistiť v tomto smere väčšiu autonómiu.



Podľa jeho slov tohoročná správa s desiatimi strategickými oblasťami politických opatrení predstavuje, čo všetko je potrebné urobiť, aby Európa dosiahla otvorenejšiu a silnejšiu strategickú autonómiu. Dianie v Afganistane či situácia v automobilovom priemysle s čipmi ukazujú, že taká veľká ekonomika ako EÚ musí byť oveľa autonómnejšia ako v minulosti.



Komisia preto vytýčila štyri hlavné trendy, ktoré majú určovať miesto Európy na globálnej šachovnici: tvorba politiky v oblasti klimatických zmien, reakcia na ekonomické a demografické trendy, digitálna a technologická transformácia a tlaky na demokraciu. "Čiže to, kde bude Európa v roku 2050. A zároveň čo treba v týchto oblastiach urobiť z pohľadu súčasných priorít," vysvetlil Šefčovič.



Upozornil, že novinkou je najmä rozvíjanie vedúcej pozície Únie pri tvorbe a udávaní trendov v oblasti štandardov.



"Keď sme my stanovili nejaké štandardy v oblasti kvality potravín alebo bezpečnosti výrobkov, tak svetové korporácie to preberali ako najkvalitnejšiu sústavu pravidiel," opísal situáciu. Túto pozíciu si podľa neho EÚ musí udržať aj v oblasti štandardov pre novú generáciu batérií, blockchain, nové technológie či umelú inteligenciu. Tento prístup Únii zaistí nielen konkurenciechopnosť, ale aj sebestačnosť, dodal slovenský eurokomisár.