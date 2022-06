Šefčovič: Súborom návrhov CoFoE sa bude EK zaoberať už v roku 2023

Brusel 17. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok popoludní oznámila, ako môže pracovne nadviazať na výsledok Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). K týmto možnostiam sa vyjadrili aj traja podpredsedovia EK, ktorí exekutívu EÚ zastupovali na CoFoE a ktorí šéfovali aj jednotlivým pracovným skupinám - Věra Jourová, Dubravka Šuicová a Maroš Šefčovič. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Šefčovič potvrdil, že prvý súbor nových návrhov vyplývajúcich z CoFoE bude oznámený v septembri počas prejavu o stave Únie predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej. Ňou oznámené opatrenia budú začlenené do pracovného programu EK na rok 2023.



"Úspech konferencie je výsledkom obetavosti, angažovanosti a dôslednosti všetkých zainteresovaných občanov. Sformulovali svoju víziu budúcnosti a poverili nás dodaním jej výsledkov," opísala situáciu Šuicová.



Jourová pripomenula, že Konferencia o budúcnosti Európy vytvorila podnet na pozornejšie načúvanie ľuďom v Európe. "Musíme teraz priniesť hmatateľné výsledky. Dnešné oznámenie je prvým krokom na ceste k realizácii týchto výsledkov a poskytuje konkrétne opatrenia nadväzujúce na odporúčania prezentované občanmi," vysvetlila česká eurokomisárka.



Šefčovič skonštatoval, že ľudia z celej Európy vynaložili obrovskú energiu a úsilie na odsúhlasenie 49 konečných návrhov. "Bol som toho svedkom z prvej ruky, najmä v oblasti zdravia," povedal s odkazom na to, že počas jedného roka predsedal pracovnej skupine CoFoE pre zdravie. Spresnil, že teraz je na inštitúciách EÚ, aby vynaložili rovnakú energiu a úsilie na to, aby odpovedali na výzvy občanov. Podpredseda EK zodpovedný za prípravu jej pracovného programu zároveň prisľúbil, že sa pokúsi začleniť výsledky konferencie do pracovného programu EK na rok 2023, "aby bolo možné občanom jasne ukázať, že sme ich nielen počúvali, ale aj počuli".



Podľa jeho slov bola CoFoE "veľmi obohacujúcim procesom", už aj preto, že pre ľudí z inštitúcií EÚ bolo "skutočne inšpirujúce" rozprávať sa s občanmi a vypočuť si, aké problémy sú pre nich najdôležitejšie.



"Jednou z tém, ktoré som často spomínal, keď som predsedal pracovnej skupine, bolo duševné zdravie. Nemali by sme zabúdať na trvalý vplyv pandémie koronavírusu a jej dopady na naše životy. Preto ma teší, že duševné zdravie je jednou z oblastí, kde eurokomisia predloží nové návrhy s cieľom podporiť nový prístup a lepšie riešiť problémy duševného zdravia v celej Európe," uviedol Šefčovič s odkazom na jeden z konkrétnych výsledkov CoFoE, ktorý bude mať vplyv na podobu budúcej legislatívy eurobloku.



Šefčovič zároveň dodal, že ďalším príkladom vychádzania v ústrety občanom je zámer premeniť portál EK "Vyjadri svoj názor" (Have Your Say) na stále kontaktné miesto pre online zapájanie sa občanov do komunikácie s eurokomisiou. V praxi to znamená, že tento portál preberie viaceré kľúčové funkcie viacjazyčnej digitálnej platformy CoFoE, ktorú za rok navštívilo päť miliónov ľudí a na ktorej sa prediskutovalo okolo 18.000 nápadov. "Som presvedčený o tom, že toto všetko bude skokovou zmenou v spôsobe, akým sa občania zúčastňujú a majú vplyv na našu prácu," opísal situáciu Šefčovič.



Konferencia o budúcnosti Európy trvala jeden rok. Išlo o bezprecedentné celoeurópske cvičenie participatívnej demokracie – najväčšie svojho druhu. Spojilo ľudí zo všetkých vekových kategórií, krajín a prostredí, z ktorých mnohí sa nikdy nezaoberali Európou alebo nepoznali inštitucionálne usporiadanie EÚ. Všetci spolu pomohli pomenovať aké majú očakávania od Európy a načrtli víziu jej budúcnosti.