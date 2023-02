Šefčovič: Ťažkosti s rokovaniami o protokole o S. Írsku pretrvávajú

Brusel 6. februára (TASR) - Európska únia pokročila v rozhovoroch so Spojeným kráľovstvom týkajúcich sa protokolu o Írsku a Severnom Írsku, no ťažkosti pretrvávajú. Uviedol to v pondelok podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič po skončení zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli. Informuje spravodajca TASR.



Šefčovič, ktorý má v mene exekutívy EÚ na starosti pobrexitové rokovania s ministrom zahraničných vecí Spojeného kráľovstva Jamesom Cleverlym, na otázku novinárov o priebehu procesu uviedol, že obe strany pokročili v rokovaniach týkajúcich sa protokolu o Írsku a Severnom Írsku, ktorý je z pohľadu EÚ pevnou súčasťou dohody o brexite. Priznal však pretrvávajúce ťažkosti.



"Obnovili sme našu dôveru vo vzťahy so Spojeným kráľovstvom. Čím väčšie záruky získame, tým väčšiu flexibilitu môže EÚ ponúknuť," opísal situáciu Šefčovič.



Slovenský eurokomisár v januári pre TASR v tejto súvislosti uviedol, že je potrebné nájsť také riešenia, ktoré by komplexne riešili problémy všetkých komunít v Severnom Írsku, aj preto je do tohto procesu zapojený aj britský minister pre Severné Írsko Chris Heaton-Harris.



V rozhovore zo 16. januára Šefčovič vyjadril nádej, že januárová dohoda o prístupe európskych expertov k britským dátam o obchode medzi Veľkou Britániou a Severným Írskom otvorí priestor pre ďalšiu spoluprácu.



Podľa týždenníka Politico súčasné rozhovory medzi Bruselom a Londýnom, vnímané ako "vzájomné budovanie dôvery", majú za cieľ urovnať nedoriešené problémy ešte pred aprílovým 25. výročím Veľkopiatkovej dohody, ktorá ukončila desaťročia konfliktu v Severnom Írsku.