Šefčovič otvoril v Belfaste program PEACE PLUS 2021-2027

Brusel 11. septembra (TASR) - Výkonný podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič v pondelok do Belfastu v Severnom Írsku slávnostne otvoril implementáciu programu PEACE PLUS 2021-2027. Ide o program EÚ na podporu mieru a prosperity v Severnom Írsku a pohraničných grófstvach Írska. Informuje o tom spravodajca TASR.



EK spresnila, že spustenie programu znamená pokračovanie záväzku EÚ podporovať a chrániť mier v Severnom Írsku. Cieľom je presadzovania sociálnej, hospodárskej a regionálnej stability a spolupráce v Severnom Írsku, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva a pohraničných grófstvach Írska, ktoré je členom EÚ.



Vďaka kombinovanému financovaniu EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (235 miliónov eur), Spojeného kráľovstva a Írska bude program PEACE PLUS na roky 2021-2027 hospodáriť so sumou 1,1 miliardy eur pre posilnenia mieru a prosperity na írskom ostrove. Prispeje tiež k rozvoju zelenej a klimaticky odolnej spoločnosti; časť spoločných investícií je určená na pilotné projekty pre geotermálnu energiu a zlepšenie cezhraničnej mobility na železničnej trati medzi Belfastom a Dublinom.



Šefčovič sa na slávnostnom spustení programu PEACE PLUS zúčastnil spolu s vysokými predstaviteľmi vlád z Írska a Spojeného kráľovstva a s výkonnou riaditeľkou Osobitného orgánu EÚ pre programy (SEUPB) Ginou McIntyrovou. SEUPPB je cezhraničný orgán, ktorý bol zriadený v rámci Veľkopiatkovej (Belfastskej) dohody uzavretej pod dohľadom EÚ v apríli 1998.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)