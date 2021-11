EÚ a Británia pokročili ohľadom pobrexitových dohôd, povedal Šefčovič

Londýn 21. novembra (TASR) - Počas piatkových rokovaní medzi Európskou úniou a Britániou ohľadom pobrexitových obchodných dohôd tykajúcich sa Severného Írska nastal pokroku. V nedeľu to vyhlásil podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič, podľa ktorého bude možné nájsť riešenie tohto sporu, ak Londýn zdvojnásobí svoje snahy, píše AFP.



Británia a EÚ minulý týždeň súhlasili so zintenzívnením snáh o vyriešenie sporu o pobrexitových pravidlách obchodu medzi Spojeným kráľovstvo a Severným Írskom — britskou provinciou zdieľajúcou hranice s Írskou republikou, ktorá je členom EÚ.



"V piatok sme dosiahli nejaký pokrok," uviedol pre spravodajskú televíziu BBC Šefčovič, ktorý v mene exekutívy EÚ dohliada na implementáciu dohody o brexite.



Šefčovič zároveň dodal, že ak britský vyjednávač pre brexit David Frost a Británia "zdvojnásobia svoje úsilie, budeme môcť vyriešiť všetky nevyriešené problémy, aby sme uspokojili ľudí zo Severného Írska".



Jadrom sporu sú pravidlá upravujúce obchod v britskej provincii Severné Írsko, ktoré podľa Londýna nie sú realizovateľné, ale Brusel tvrdí, že sú potrebné na ochranu integrity jednotného trhu EÚ. Konkrétne, tovar prepravovaný medzi Britániou a Severným Írskom v súčasnosti podlieha colným kontrolám v rámci dohody o brexite. Ich cieľom je vyhnúť sa hraničným kontrolám medzi Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva a Írskom, ktoré je členom EÚ a zabrániť nekontrolovanému dovozu tovarov z Anglicka, Walesu a Škótska do Únie cez Írsko.



Británia a EÚ sa však nezhodujú na tom, ako vykonávať colné a bezpečnostné kontroly. Podľa Londýna sú totiž kontroly neproporčné a ohrozujú mierovú dohodu so Severným Írskom z roku 1998. Kontroly totiž podľa Londýna vytvárajú bariéru medzi pevninskou Britániou a jej provinciou, proti čomu sa stavajú najmä probritské unionistické strany.