Šefčovičovi k funkcii v EK blahoželali politici a známe osobnosti

Brusel 23. augusta (TASR) — Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý v utorok prevzal funkciu výkonného podpredsedu Európskej komisie (EK) a implementáciu Európskej zelenej dohody po Fransovi Timmermansovi, je poctený, že ho šéfka EK Ursula von der Leyenová vymenovala do tejto funkcie. Uviedol to vo videoodkaze zverejnenom v stredu, informuje bruselský spravodajca TASR.



Šefčovič konštatoval, že právne rámce zelenej dohody sa dolaďujú a nastáva dôležitá úloha ich implementovať, čo bude mať veľký vplyv na to, ako bude európska ekonomika v budúcnosti vyzerať.



"EÚ mala vždy to šťastie, že environmentálne politiky sa tešili veľkej podpore občanov a náš priemysel bol dlhodobo na popredných priečkach pokiaľ išlo o environmentálne a zelené inovácie. Mojou úlohou je, aby sme tento dialóg s občanmi, či už na Slovensku alebo v ostatných členských krajinách, zintenzívnili, aby sme vedeli, čo podporujú, čo ich trápi a vedeli nastaviť zelenú dohodu tak, aby prinášala osoh všetkým a bola sociálne spravodlivá," povedal Šefčovič.



Veľkú časť úsilia — tak ako doteraz — venuje komunikácii s výrobcami automobilov a elektrických batérií. Tento dialóg chce rozšíriť na všetky významné priemyselné odvetvia, ktoré stoja pred veľkou transformáciou.



"Aj na základe dialógu s občanmi a podnikovou sférou by mala eurokomisia nastaviť smerovanie zelenej dohody tak, aby Európa aj v budúcnosti bola jednou z najsilnejších ekonomík sveta, udržala si sociálnu spravodlivosť a vytvárala doma, v EÚ, tie najkvalitnejšie pracovné miesta," uviedol Šefčovič.



Týždenník Politico napísal, že klimatickú politiku EÚ prevzal Šefčovič, známy aj ako "pán Fix It", čiže ten, ktorý v mene EK rieši rôzne náročné úlohy.



Slovenskému eurokomisárovi k novej funkcii a zodpovednosti blahoželal Amos Hochstein, špeciálny koordinátor amerického prezidenta Joa Bidena pre globálnu infraštruktúru a energetickú bezpečnosť. "Bol si neúnavným bojovníkom za integráciu a prosperitu EÚ a skutočným lídrom spravodlivého energetického prechodu. Teším sa na úzku spoluprácu, tak ako tomu bolo za posledných vyše desať rokov," napísal.



V podobnom duchu sa vyjadril aj bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger, ktorý Timmermansovi aj Šefčovičovi poďakoval za predošlú spoluprácu v globálnom úsilí na ochranu klímy.



Americký politik a podnikateľ Mike Bloomberg, s ktorým Šefčovič organizoval Globálny dohovor primátorov a starostov pre klímu a energetiku, svojmu "dobrému priateľovi" odkázal, že je presvedčený, že dokáže využiť svoju vedúcu úlohu v oblasti urýchlenia prechodu na čistú energiu a že riešenia energetickej krízy budú motorom klimatických ambícií Európy.



Viceprezident Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) Jürgen Rigterink tiež zagratuloval Šefčovičovi a dodal, že sa teší na pokračovanie "silného, pragmatického a na výsledky orientovaného partnerstva".



Bývalý nemecký minister hospodárstva a energetiky Peter Altmeier, ktorý Šefčovičovi pomáhal so vznikom Európskej aliancie pre batérie, uviedol, že šéfka EK si vybrala správne a zaželal mu veľa úspechov pri implementácii zelenej dohody.



Podpredsedníčka EK Magrethe Vestagerová konštatovala, že jej dobrý priateľ z kolégia komisárov "bude skvelý aj v tejto úlohe".