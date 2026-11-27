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Šéfka AfD očakáva, že v roku 2027 sa podá podnet na zakázanie strany
Návrh na zákaz strany môže predložiť nemeckému ústavnému súdu buď Spolkový snem (Bundestag), alebo Spolková rada (Bundesrat) či spolková vláda.
Autor TASR
Berlín 27. novembra (TASR) - Predsedníčka Alternatívy pre Nemecko (AfD) Alice Weidelová očakáva, že v roku 2027 sa predloží na súd návrh, ktorý by zakazoval pôsobenie tejto politickej strany. Hovorila o tom v piatok v podcaste denníka Die Welt, pričom zároveň zdôraznila, že AfD sa už na tento potenciálny krok pripravuje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Návrh na zákaz strany môže predložiť nemeckému ústavnému súdu buď Spolkový snem (Bundestag), alebo Spolková rada (Bundesrat) či spolková vláda. V Nemecku je takýto krok už nejaký čas predmetom diskusie.
Weidelová v podcaste ostro skritizovala reformu spravodajských služieb, ktorú nedávno schválil Bundestag, a tvrdila, že vytvorí podmienky pre spustenie procesu na zakázanie strany AfD.
Návrh zákona by spravodajským službám poskytol väčšie právomoci v boji proti špionáži, terorizmu a sabotáži. Spolkový úrad na ochranu ústavy tak už nebude len zhromažďovať informácie, ale v prípade konkrétnych hrozieb bude schopný po prvýkrát prijímať aj utajené ochranné opatrenia na zaistenie ochrany majetku a IT systémov.
Návrh na zákaz strany môže predložiť nemeckému ústavnému súdu buď Spolkový snem (Bundestag), alebo Spolková rada (Bundesrat) či spolková vláda. V Nemecku je takýto krok už nejaký čas predmetom diskusie.
Weidelová v podcaste ostro skritizovala reformu spravodajských služieb, ktorú nedávno schválil Bundestag, a tvrdila, že vytvorí podmienky pre spustenie procesu na zakázanie strany AfD.
Návrh zákona by spravodajským službám poskytol väčšie právomoci v boji proti špionáži, terorizmu a sabotáži. Spolkový úrad na ochranu ústavy tak už nebude len zhromažďovať informácie, ale v prípade konkrétnych hrozieb bude schopný po prvýkrát prijímať aj utajené ochranné opatrenia na zaistenie ochrany majetku a IT systémov.