Callamardová kritizuje medzinárodné spoločenstvo v otázke Gazy

Madrid 13. marca (TASR) - Snahy o dodávky pomoci do Pásma Gazy prostredníctvom námorného koridoru alebo zhadzovaním z lietadiel sú znakom bezmocnosti medzinárodného spoločenstva pri riešení konfliktu. Uviedla to v stredu generálna tajomníčka ľudskoprávnej organizácie Amnesty International (AI) Agnes Callamardová, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



OSN upozorňuje, že Palestínčanom v Pásme Gazy hrozí hladomor v dôsledku kritického nedostatku potravín, vody, paliva a liekov. Pomoc do palestínskej enklávy prichádza po pozemných trasách v oveľa menšom rozsahu, ako pred vypuknutím vojny medzi Izraelom a Hamasom.



Niektoré krajiny preto humanitárnu pomoc zhadzujú z lietadiel a snažia sa vybudovať aj provizórny prístav pre námorný koridor.



Callamardová poukázala na to, že pomalé poskytovanie pomoci do Gazy nikto nedáva za vinu Izraelu. "Zhadzovanie pomoci z lietadiel, výstavba prístavu, sú znakom bezmocnosti a slabosti medzinárodného spoločenstva," vyhlásila v Madride. Medzinárodné spoločenstvo podľa jej slov musí zaistiť, aby Izrael niesol zodpovednosť za svoje konanie.



Americký prezident Joe Biden nedávno povedal, že Washington plánuje zriadiť dočasný prístav na dodávky pomoci do Gazy. Podľa Pentagónu to zaberie až 60 dní.



Podľa šéfky AI existuje dôvod na "obrovské obavy", že medzinárodné spoločenstvo akceptovalo, že konflikt sa bude ťahať ďalšie dva mesiace. "Prečo robíte investíciu, ktorá bude trvať dva mesiace? To je mimoriadne znepokojujúce. Zahynulo viac ako 30.000 ľudí," dodala.



Izrael spustil vojenskú operáciu v Pásme Gazy v reakcii na útok Hamasu na izraelské územie zo 7. októbra, pri ktorom zahynulo približne 1200 ľudí a najmenej 250 ďalších bolo podľa izraelských úradov unesených. Odvetné kroky izraelskej armády v Pásme Gazy si odvtedy vyžiadali už viac ako 31.000 obetí, vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze.