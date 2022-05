Šéfka amerických tajných služieb: Putin rozpúta vojnu v Podnestersku

Washington 10. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin neukončí vojnu na Ukrajine iba ťažením v regióne Donbas a je odhodlaný vybudovať pozemný koridor do moldavského Podnesterska. Uviedla to v utorok riaditeľka amerických tajných služieb Avril Hainesová, ktorú cituje tlačová agentúra AFP.



"Domnievame sa, že prezident Putin sa pripravuje na dlhotrvajúci konflikt na Ukrajine, počas ktorého chce dosiahnuť aj ciele mimo Donbasu," povedala Hainesová.



"Putin s najväčšou pravdepodobnosťou usudzuje, že Rusko má väčšiu schopnosť a ochotu podstupovať výzvy než jeho protivníci, a zrejme sa spolieha na to, že odhodlanie USA a EÚ bude slabnúť, keď sa zhorší nedostatok potravín a narastie inflácia aj ceny energií," vyhlásila ďalej Hainesová v Senáte.



Podľa jej slov sa Putin stane ešte nepredvídateľnejším a mohol by v Rusku nariadiť stanné právo so zámerom podporiť svoje ambície na Ukrajine.



Putinove ciele sú však väčšie než kapacity ruskej armády, čo "pravdepodobne znamená, že v nasledujúcich mesiacoch by sme sa mohli pohybovať po nepredvídateľnejšej a potenciálne eskalujúcej trajektórii", tvrdí Hainesová.



"Súčasný vývoj zvyšuje pravdepodobnosť, že prezident Putin siahne po drastickejších prostriedkoch vrátane zavedenia stanného práva, preorientovania priemyselnej výroby alebo potenciálne eskalačných vojenských možností, aby uvoľnil zdroje potrebné na dosiahnutie svojich cieľov," uviedla.



Hainesová svoj prejav zakončila konštatovaním, že Putin pravdepodobne nedá príkaz na použitie jadrových zbraní, pokiaľ nebude Ruská federácia čeliť "existenčnej hrozbe".