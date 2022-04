Šéfka belgickej diplomacie sa uvoľnila z povinností

Brusel 21. apríla (TASR) - Podpredsedníčka belgickej federálnej vlády a ministerka zahraničných vecí Sophie Wilmesová vo štvrtok v oficiálnom vyhlásení potvrdila, že pre zdravotné problémy svojho manžela, ktorý trpí rakovinou mozgu, si dočasne berie voľno z výkonu svojich ministerských povinností. Informuje o tom spravodajca TASR.



Wilmesová podľa televíznej stanice RTBF oznámila túto informáciu celému svojmu pracovnému tímu, ktorý zhromaždila vo štvrtok ráno vo svojom kabinete. Už v stredu sa nezúčastnila na zasadnutí rady ministrov v zúženom formáte a na niekoľko nasledujúcich dní zrušila všetky svoje naplánované cesty.



"Choroba náhle vstúpila do našich životov a najmä do života môjho manžela Christophera, ktorý musí, tak ako veľmi veľa mužov, žien a dokonca aj detí, bojovať proti agresívnej rakovine mozgu," vysvetlila Wilmesová na svojom účte na Twitteri. Spresnila, že byť ministrom si vyžaduje prísnosť, dostupnosť a absolútne nasadenie, čo by jej neumožňovalo poskytovať pomoc a pohodlie, ktoré budú jej manžel a ich deti v tomto ťažkom období potrebovať.



Expremiérka dodala, že svoju situáciu prebrala s premiérom Alexandrom De Croo a predstaviteľmi Reformného hnutia (MR), ktorého je členkou.



Premiér De Croo by mal navrhnúť kráľovi Filipovi dočasnú reorganizáciu právomocí, ktoré Wilmesová vykonávala ako členka vlády.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)