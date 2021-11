L. Trussová vyzvala Putina, aby pomohol ukončiť krízu s migrantmi

Na achívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR - Michal Svítok

Londýn/Moskva 14. novembra (TASR) - Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová v nedeľu vyzvala ruského prezidenta Vladimira Putina, aby zasiahol v súvislosti s krízou, v dôsledku ktorej zostali na hraniciach Poľska a Bieloruska uviaznuté tisíce migrantov. Informovala o tom agentúra AFP.napísala Trussová pre noviny The Sunday Telegraph.Kritizovala, že snahou bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka je "podkopať bezpečnosť v regióne".napísala.zdôraznila.Vo štvrtok Británia vyslala na pomoc pri posilnení poľských hraníc s Bieloruskom tím približne desiatich vojakov, pripomína AFP.Putin v sobotňajšom rozhovore vysielanom spravodajskou stanicou Rossija-24 odmietol tvrdenia, že by sa Moskva podieľala na organizovaní krízy na hraniciach Poľska s Bieloruskom.Z Poľska i z krajín západnej Európy sa totiž ozývajú kritické hlasy, že tisíce migrantov hromadne prichádzajúcich na východné hranice Európskej únie tam zámerne posiela Moskva v súčinnosti s Minskom, vysvetľuje AFP.Agentúra Reuters v nedeľu napísala, že Putin vyhlásil, že je pripravený ponúknuť pomoc pri riešení migračnej krízy na poľsko-bieloruských hraniciach. "Sme pripravení pomôcť všetkými prostriedkami ak by, samozrejme, čokoľvek záviselo od nás," uviedol Putin podľa agentúry Ria Novosti, ktorá citovala jeho rozhovor pre ruskú štátnu televíziu.Počas uplynulého týždňa s Putinom o napätej situácii na poľsko-bieloruských hraniciach telefonicky hovorila nemecká kancelárka Angela Merkelová. Šéfa Kremľa takisto vyzvala, aby využil svoj vplyv na Minsk a dopomohol k tomu, že Bielorusko zastaví "neľudské" zneužívanie migrantov.Na hraniciach Poľska a Bieloruska sa nachádza podľa Minsku okolo 2000 migrantov vrátane tehotných žien a detí. Varšava tvrdí, že ich je 3000 až 4000, pričom každým dňom prichádzajú ďalší.