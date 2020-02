Šéfka CDU po streľbe v Hanau vylúčila akúkoľvek spoluprácu s AfD

Berlín 20. februára (TASR) - Rasisticky motivovaný útok v nemeckom meste Hanau zdôrazňuje nevyhnutnosť vymedzenia sa Kresťanskodemokratickej únie (CDU) voči krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD). Uviedla to vo štvrtok šéfka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová.



"Hanau potvrdil môj postoj, že pre CDU musí byť vždy úplne jasné, že s tou stranou (AfD), ktorá vo svojich vlastných radoch toleruje pravicových extrémistov - a áno, poviem to celkom zámerne - nacistov, nesmie nikdy spolupracovať," vyhlásila Krampová-Karrenbauerová s tým, že to musí platiť aj pre ostatné politické strany. AfD podľa nej totiž v politickej diskusii vytvára základ pre krajne pravicový spôsob myslenia.



"Prijali sme absolútne tvrdé rozhodnutie: žiadna kooperácia, žiadna spolupráca s AfD," dodala predsedníčka CDU s tým, že streľba v Hanau ukázala, aké dôležité je mať pevnú deliacu líniu voči AfD.



Predseda AfD Jörg Meuthen v reakcii na vyhlásenie šéfky CDU na Twitteri napísal: "Nejde o pravicový ani o ľavicový teror; ide o paranoidný čin pomäteného človeka. Akákoľvek forma politického využívania tohto hrozného skutku je cynickou chybou. Všetci ľudia v našej krajine by mali namiesto toho spoločne s príbuznými smútiť nad obeťami," uviedol.



Strelec identifikovaný ako 43-ročný Tobias R. zastrelil v stredu večer v dvoch baroch s vodnými fajkami v Hanau deväť ľudí. Neskôr v jeho byte našli dve mŕtve osoby — okrem samotného strelca išlo o jeho 72-ročnú matku. Turecké veľvyslanectvo v Berlíne predtým informovalo, že medzi obeťami je päť tureckých občanov. Agentúra DPA navyše uviedla, že všetky obete okrem páchateľovej matky majú migračné pozadie.



Nemecká spolková prokuratúra vyšetruje tento násilný čin ako terorizmus. Páchateľ zanechal video obsahujúce krajne pravicové a extrémistické názory, v ktorom sa k činu priznáva.