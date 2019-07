Šéfka CDU v Izraeli podporila vznik palestínskeho štátu

Predsedníčka CDU počas svojej návštevy Izraela nerokovala s palestínskymi lídrami. Vysvetlila to tým, že sa tento raz chcela sústrediť na problémy Izraela.

Jeruzalem 2. júla (TASR) - Predsedníčka nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová v utorok - v závere svojej návštevy Izraela - podporila vznik palestínskeho štátu. Informovala o tom agentúra DPA.



Krampová-Karrenbauerová, ktorá je známa aj pod prezývkou AKK (podľa začiatočných písmen jej mena a priezvisk), nahradila koncom roku 2018 vo funkcii predsedníčky vládnej strany CDU kancelárku Angelu Merkelovú. Ako píše DPA, momentálne sa jej osobe venuje zvýšená pozornosť, keďže figuruje ako možná nástupkyňa Merkelovej.



"Ako predsedníčka CDU stojím za dohodnutým riešením, (ktoré predstavuje) vznik dvoch štátov," povedala Krampová-Karrenbauerová novinárom v Jeruzaleme.



Predsedníčka CDU počas svojej návštevy Izraela nerokovala s palestínskymi lídrami. Vysvetlila to tým, že sa tento raz chcela sústrediť na problémy Izraela. Nemecko-palestínskym vzťahom sa podľa vlastných slov mieni venovať počas svojej ďalšej návštevy v regióne.



Krampová-Karrenbauerová do Izraela pricestovala v nedeľu. V pondelok sa zúčastnila na bezpečnostnej konferencii v meste Herzlija, kde v rozpore s postojom izraelského premiéra Benjamina Netanjahua obhajovala jadrovú dohodu, ktorú s Iránom v roku 2015 uzavreli svetové mocnosti.



V utorok navštívila Krampová-Karrenbauerová pamätník obetiam holokaustu v Jeruzaleme a prisľúbila, že CDU bude bojovať proti antisemitizmu. Považuje to totiž za historickú zodpovednosť Nemecka. Izraelský prezident Reuven Rivlin sa jej poďakoval za jasný postoj voči antisemitizmu.