Šéfka diplomacie EÚ odsúdila zákrok voči protestujúcim v Gruzínsku

Brusel/Tbilisi 3. februára (TASR) - Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová kritizovala v nedeľu úrady v Gruzínsku, kde polícia zadržiava viacero účastníkov protivládneho protestu vrátane dvoch opozičných lídrov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



"Brutálny zákrok voči pokojným protestujúcim, novinárom a politikom dnes večer v Tbilisi je neprijateľný," vyhlásila Kallasová. "Gruzínsko nespĺňa očakávania kandidátskej krajiny. EÚ stojí na strane obyvateľov Gruzínska v ich boji za slobodu a demokraciu," dodala.



V krajine pri Čiernom mori sa konajú masové protesty od sporných volieb z vlaňajšieho októbra, ktoré opozícia odmietla ako zmanipulované. Kritici vládnej strany Gruzínsky sen ju obviňujú z oslabovania demokracie a približovaniu Gruzínska k Rusku. Demonštrácie podnietilo aj novembrové rozhodnutie vlády neotvárať prístupové rozhovory s EÚ do roku 2028.



V nedeľu sa tisíce demonštrantov pokúsili zablokovať diaľnicu na vstupe do Tbilisi. Ministerstvo vnútra varovalo, že takéto konanie je trestným činom, za ktorý môžu udeliť až štvorročný trest.



Polícia zadržala viacero osôb, medzi ktorými boli aj líder liberálnej proeurópskej strany Achali Nika Melia a bývalý starosta hlavného mesta Gigi Ugulava, informoval reportér AFP.



Melia novinárom povedal, že policajný dôstojník doňho na policajnej stanici kopal. Politikov právnik uviedol, že Meliu zadržali pre obvinenia zo správneho deliktu a prepustili ho krátko po polnoci, keď písomne prisľúbil dostaviť sa na súd.



Melia a Ugulava strávili za vlády Gruzínskeho sna roky vo väzení pre obvinenia, ktoré skupiny pre ľudské práva odsúdili ako politicky motivované, priblížila AFP.



Gruzínsky ombudsman Levan Ioseliani vo vyhlásení upozornil na "prípady zlého zaobchádzania a nadmerného použitia sily políciou proti občanom, novinárom a politikom".



Vláda strany Gruzínsky sen čelí rastúcej medzinárodnej izolácii a pribúdajúcim tvrdeniam o oslabovaní demokracie v krajine. EÚ pred týždňom pozastavila bezvízový styk pre gruzínskych diplomatov a štátnych predstaviteľov. Odôvodnila to prijatím viacerých represívnych zákonov a násilným potláčaním pokojných protestov, politikov a nezávislých médií.



USA a viaceré európske krajiny vlani uvalili na gruzínskych činiteľov sankcie s poukázaním na príklon vlády k Rusku a násilné zákroky voči protestujúcim a disentu po sporných voľbách.