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Šéfka diplomacie KĽDR bude na návšteve Ruska rokovať s Lavrovom
Južná Kórea a Európska únia partnerstvo medzi týmito dvoma krajinami kritizovali.
Autor TASR
Moskva 19. júla (TASR) - Severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui pricestovala do Moskvy na rozhovory so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom, oznámili v nedeľu štátne médiá v Pchjongjangu. Upozornila na to agentúra AP, informuje TASR.
Čche a jej delegácia odcestovali z Pchjongjangu do Ruska na palube „jej osobného lietadla“ 18. júla, uviedla štátna tlačová agentúra KCNA.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu ohlásilo návštevu vyslankyne Severnej Kórey (KĽDR), ktorá je spojencom Moskvy a podporovateľom jej vojny proti Ukrajine.
Obe krajiny počas návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v Pchjongjangu v roku 2024 podpísali obrannú dohodu. KĽDR poslala rakety, muníciu a tisíce vojakov na pomoc Rusku na Ukrajine a podľa analytikov Moskva poskytuje diplomaticky izolovanej ázijskej krajine výmenou finančnú pomoc, vojenskú technológiu, potraviny a energetickú podporu. V apríli severokórejský vodca Kim Čong-un prisľúbil pomoc Rusku pri víťazstve v „posvätnej“ vojne.
Ruský minister obrany Andrej Belousov a viacerí ďalší vysokopostavení predstavitelia viedli v apríli v Severnej Kórei rozhovory o posilnení vojenských vzťahov. Belousov povedal, že Moskva je pripravená podpísať plán spolupráce na obdobie rokov 2027-31.
Južná Kórea a Európska únia partnerstvo medzi týmito dvoma krajinami kritizovali. Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii uviedlo, že spolupráca s Ruskom je zvrchovaným právom KĽDR.
Čche a jej delegácia odcestovali z Pchjongjangu do Ruska na palube „jej osobného lietadla“ 18. júla, uviedla štátna tlačová agentúra KCNA.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu ohlásilo návštevu vyslankyne Severnej Kórey (KĽDR), ktorá je spojencom Moskvy a podporovateľom jej vojny proti Ukrajine.
Obe krajiny počas návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v Pchjongjangu v roku 2024 podpísali obrannú dohodu. KĽDR poslala rakety, muníciu a tisíce vojakov na pomoc Rusku na Ukrajine a podľa analytikov Moskva poskytuje diplomaticky izolovanej ázijskej krajine výmenou finančnú pomoc, vojenskú technológiu, potraviny a energetickú podporu. V apríli severokórejský vodca Kim Čong-un prisľúbil pomoc Rusku pri víťazstve v „posvätnej“ vojne.
Ruský minister obrany Andrej Belousov a viacerí ďalší vysokopostavení predstavitelia viedli v apríli v Severnej Kórei rozhovory o posilnení vojenských vzťahov. Belousov povedal, že Moskva je pripravená podpísať plán spolupráce na obdobie rokov 2027-31.
Južná Kórea a Európska únia partnerstvo medzi týmito dvoma krajinami kritizovali. Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii uviedlo, že spolupráca s Ruskom je zvrchovaným právom KĽDR.