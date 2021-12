Baerbocková: Rusko by za konflikt s Ukrajinou zaplatilo vysokú cenu

Na archívnej snímke z 27. januára 2018 Annalena Baerbocková. Foto: TASR/AP

Paríž 9. decembra (TASR) - Nová nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková počas svojej prvej zahraničnej cesty vo štvrtok v Paríži zdôraznila odhodlaný postoj Európskej únie i Severoatlantickej aliancie, čo sa týka prípadného vpádu ruských vojakov na Ukrajinu. EÚ i NATO by podľa jej slov zareagovali tvrdými politickými a hospodárskymi opatreniami a Rusko by za tento krok "". Informoval o tom denník Die Welt." povedala Baerbocková, ktorá je spolupredsedníčkou koaličnej strany Zelených, po stretnutí so šéfom francúzskej diplomacie Jeanom-Yvesom Le Drianom v Paríži.Dodala, že je nevyhnutné zabrániť vojenskej eskalácii. Konflikt medzi Moskvou a Kyjevom je podľa jej slov nevyhnutné riešiť diplomatickou cestou. Baerbocková i jej francúzsky rezortný kolega sú pripravení sa v tejto veci osobne angažovať.Západní spojenci Ukrajiny sa obávajú, že zhromažďovanie ruských vojakov v oblastiach blízko ukrajinských hraníc môže naznačovať, že Rusko sa chystá vpadnúť na ukrajinské územie. Rusko tieto obvinenia odmieta a Kyjev viní z toho, že k oblastiam kontrolovaným proruskými separatistami presunulo viac ako 120.000 vojakov. Zmiernenie napätia nepriniesol ani stredajší videosummit amerického prezidenta Joea Bidena a ruského prezidenta Vladimira Putina.V konflikte trvajúcom od roku 2014 sú Francúzsko a Nemecko v úlohe sprostedkovateľov vzájomných rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou v rámci Normandského formátu zameraného na uplatňovanie minských dohôd z roku 2015. Naposledy sa summit Normandského formátu konal v decembri 2019 v Paríži. Le Drian uviedol, že Nemecko a Francúzsko chcú čo najskôr zorganizovať ďalšie takéto stretnutie na ministerskej úrovni.Na úvod svojej zahraničnej cesty do Paríža, Bruselu a Varšavy Baerbocková okrem iného zdôraznila, že kľúčovú úlohu v jej práci bude zastávať klimatická politika. "" vyhlásila.Poznamenala, že najdôležitejšou úlohou diplomacie je predchádzať krízam, zdolávať ich a čo najlepším možným spôsobom ich vyriešiť. Nijaká kríza podľa jej slov budúcnosť ľudstva neohrozuje viac ako tá klimatická. V novej vláde sociálnych demokratov (SPD), Zelených a slobodných demokratov (FDP) pod vedením kancelára Olafa Scholza je Baerbocková zodpovedná okrem iného i za organizovanie medzinárodných klimatických konferencií.Z Paríža chce Baerbocková vlakom odcestovať do Bruselu, kde sa má podľa plánu stretnúť so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom, americkým vyslancom pre problematiku zmeny klímy Johnom Kerrym a generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom. V piatok odletí ministerka zahraničia do Varšavy, kde sa stretne so svojím poľským rezortným partnerom Zbigniewom Rauom.