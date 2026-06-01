Šéfka diplomacie Orbánová rokovala s holandským rezortným partnerom
Autor TASR
Budapešť 1. júna (TASR) - Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová prijala v pondelok v Budapešti svojho holandského rezortného kolegu Toma Berendsena. Vo vyhlásení, ktoré rezort diplomacie poskytol spravodajcovi TASR v Budapešti, sa uvádza, že na stretnutí prediskutovali možnosti rozvoja maďarsko-holandských vzťahov, ako aj aktuálne európske a medzinárodné otázky.
Ministri zdôraznili, že sa otvára nové obdobie vo vzťahoch medzi Maďarskom a Holandskom. Úzka a dôverná spolupráca s európskymi spojencami je navyše rozhodujúca aj z hľadiska bezpečnosti a medzinárodného manévrovacieho priestoru Maďarska.
Osobitnú pozornosť venovali septembrovému obnoveniu programu Erasmus, ktorý maďarskej mládeži opäť umožní získavať medzinárodné študijné a profesionálne skúsenosti.
„Cieľom maďarskej vlády je posilniť medzinárodné vnímanie Maďarska a dôveru voči našej krajine v Európskej únii a NATO, ako aj spolupracovať so spojencami ako spoľahlivý a predvídateľný partner. Tohtoročné 70. výročie revolúcie z roku 1956 vytvára ďalšiu príležitosť na posilnenie maďarsko-holandských vzťahov,“ píše sa v dokumente maďarského ministerstva zahraničných vecí.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
