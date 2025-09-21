< sekcia Zahraničie
Šéfka diplomacie Šáhínová ocenila uznanie Palestínskeho štátu
Gaza 21. septembra (TASR) - Krajiny, ktoré tento týždeň uznali Palestínsky štát, podnikli nezvratný krok, ktorý zachováva dvojštátne riešenie a približuje palestínsku nezávislosť a suverenitu, vyhlásila palestínska ministerka zahraničných vecí Varsen Aghabekjanová Šáhínová. Agentúra Reuters o tom informovala v nedeľu krátko po tom, ako Británia, Kanada a Austrália oficiálne uznali Palestínsky štát, píše TASR.
„Teraz je ten správny čas. Zajtrajšok je historický deň, na ktorom musíme stavať. Nie je to koniec,“ povedala Šáhínová novinárom v meste Ramalláh. „Je to krok, ktorý nás približuje k suverenite a nezávislosti. Možno to neukončí vojnu zajtra, ale je to krok vpred, na ktorom musíme stavať a ktorý musíme posilňovať,“ dodala, odkazujúc na takmer dvojročnú vojnu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.
Britský premiér Keir Starmer v nedeľu oznámil, že Spojené kráľovstvo oficiálne uznalo Palestínsky štát, a to aj napriek nesúhlasu, ktorému v súvislosti s takto avizovaným krokom čelilo zo strany USA aj Izraela. Rovnaké oznámenia bezprostredne pred Starmerom vydali aj austrálsky premiér Anthony Albanese a kanadský premiér Mark Carney.
Tento krok v nedeľu vyzdvihol aj prezident Palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás, informovala agentúra AFP. „Jeho excelencia ocenil uznanie nezávislého Palestínskeho štátu zo strany Spojeného kráľovstva a potvrdil, že ide o dôležitý a nevyhnutný krok k dosiahnutiu spravodlivého a trvalého mieru v súlade s medzinárodnou legitímnosťou,“ uviedla Abbásova kancelária vo vyhlásení.
